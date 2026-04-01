お笑いコンビ・たくろうが、フジテレビ系情報番組『めざましテレビ』(毎週月～金曜5:25～)で、エンタメコーナーの4月担当マンスリープレゼンターを務めることが1日、発表された。3日、17日、22日に生出演予定。

同番組のマンスリープレゼンターは、エンタメコーナーをはじめ、「イマドキ」「めざましじゃんけん」、生原稿読みなどを行い、7時台からはMCの1人として番組終了まで登場。エンタメ担当の軽部真一アナウンサーとともに、さまざまなエンタメニュースを伝える。

コメントは、以下の通り。

たくろう（赤木裕・きむらバンド）

――エンタメプレゼンター就任を初めて聞いたときの感想は？

「小さい頃から見ていた番組に出られるのは本当にうれしいです。そして小さいころから見ていた番組が続いているのもすごいと思いました」

――早起きは得意ですか？

「壊滅的に苦手です。特に赤木は朝弱いので２人で団結して頑張ります！漁に出るつもりで超早起きします」

――『めざましテレビ』のイメージは？

「エンタメニュース、軽部さんのイメージが強いので朝から明るく楽しい印象です。子供のころは『きょうのわんこ』が始まると早く学校行かなきゃ！と焦っていました」

――エンタメプレゼンターの仕事で特にやってみたいことはありますか？

「子供のころ、いつもそろそろ家を出ないと！と焦りながら見ていた『きょうのわんこ』をゆっくり見たいと思います。原稿読みはラジオでテイク20ぐらいやったほど苦手ですが、めったにできることではないのでこれを機にできるようになりたいです。また、イマドキでははやりの服を着てみたいですし、占いも考えたいと思います（笑）」

――視聴者のみなさんにメッセージをお願いします。

「皆さんと一緒に気持ちの良い朝を迎えられるよう２人で精いっぱい頑張ります！」

佐々木渉チーフプロデューサー

「新年度最初のプレゼンターは、M-1王者のたくろうです！超ご多忙の中、拠点を東京に移されたということでまさに、お二人とも“新生活”のスタートという節目に、春らしくスタジオを明るく楽しく彩っていただけることになりました。『めざましテレビ』はこの春から９時まで拡大いたしました。エンタメコーナーもボリュームアップし、より多くの時間でお二人のプレゼンはもちろん、“特技”やネタも披露するなど、たっぷりご活躍いただく予定です。どうぞご期待ください！」

【編集部MEMO】

この1年の『めざましテレビ』マンスリーエンタメプレゼンターは、3月を井上和(乃木坂46)、2月を倉悠貴、1月を濱尾ノリタカ、25年12月をAぇ! group・小島健、11月をtimelesz・篠塚大輝、10月を中沢元紀、9月をMrs. GREEN APPLE・藤澤涼架、8月を永尾柚乃、7月をTHE RAMPAGE・吉野北人、6月を本田響矢、5月を八木莉可子、4月をTravis Japan・松田元太が担当している。

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