アラームを警報音に変えたILLIT・IROHA、『めざましテレビ』7月エンタメプレゼンターに挑戦

5人組ガールグループ・ILLITのIROHAが、フジテレビ系朝の情報番組『めざましテレビ』(毎週月～金曜5:25～)の7月マンスリーエンタメプレゼンターを務めることが決定した。7月2日、21日、29日の計3回生出演し、6時台のエンタメコーナーや「イマドキ」「めざましじゃんけん」に登場。生原稿読みや食リポにも挑戦する。IROHAは「ポジティブなエネルギーをお届けできるよう、1カ月間元気に一生懸命頑張ります!」と意気込んでいる。

「原稿読みや食リポなど色々なことに挑戦したい」

エンタメプレゼンター就任を初めて聞いた時の感想について、IROHAは「驚きました! 生放送でのプレゼンターは初めての経験なので、とても緊張しています」とコメント。早起きについては「苦手だったのですが、アラームを警報音に変えたら起きられるようになりました。今回のマンスリーエンタメプレゼンターを機に、早起きが得意になりたいと思います!」と意気込んだ。

IROHAはILLITの最年少メンバーで、現在18歳。3歳から始めたダンスの高い実力でグループを支え、パフォーマンス時の力強さと、末っ子らしいかわいらしさのギャップでも人気を集めている。

ILLITは2024年3月にデビューし、デビュー曲「Magnetic」が世界的ヒットを記録。音楽番組12冠を獲得し、「オリコン週間ストリーミングランキング」(2026年3月9日付)では、累積再生回数3億回を突破した。登場101週目での達成は、「3億回再生突破週数」記録において、海外女性アーティスト最速となった。

また、2年連続でNHK紅白歌合戦に出場。初の日本オリジナル曲「Almond Chocolate」もロングヒットとなり、最新曲「It’s Me」は米ビルボードチャートで上位にランクインするなど、勢いを増している。

IROHAは、エンタメプレゼンターの仕事で特にやってみたいことについて、「原稿読みや食リポなど色々なことに挑戦して、学ばせていただきたいです」と抱負。視聴者に向けて、「皆さんにたくさんの情報を楽しくお伝えできたらと思っています。ポジティブなエネルギーをお届けできるよう、1カ月間元気に一生懸命頑張ります! 一緒に楽しい朝を過ごしましょう!」と呼びかけた。

8月には「めざましライブ」に出演

ILLITは現在、初のライブツアーの日本公演「ILLIT LIVE 'PRESS START' in JAPAN」を開催中で、日本5都市で11公演を行っている。

さらに、Japan 2nd Single「I Got Your Back」のリリースも決定。7月26日に音源がデジタルリリースされ、29日にCDリリースされる。8月4日には「めざましWANGANフェス」で、CUTIE STREETとコラボして「めざましライブ」に出演する予定だ。

佐々木渉チーフプロデューサーは「7月のエンタメプレゼンターは、大人気ガールグループILLITのIROHAさん。子供たちにも人気で幅広いファン層を持つILLITは、この夏の『めざましライブ』に初登場!」と紹介。

続けて、「その最年少メンバーとして大活躍中のIROHAさん。得意のダンスに代表されるパフォーマンスとはまた違った一面も見せていただけたらと思います。IROHAさんと一緒に、夏の朝を爽やかに、そしてたくさんのパワーをお届けします」と期待を寄せている。