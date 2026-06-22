松屋フーズは、6月30日10時より、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」において、人気TVアニメ『ONE PIECE』とのコラボ企画を開始する。

キャンペーン概要

開催期間:6月30日AM10：00～10月6日AM9：59

対象店舗:全国の松屋(※「松屋・松のや併設店」「松屋・マイカリー食堂併設店」「松屋・松のや・マイカリー食堂併設店」も対象)

※店舗により、取り扱いメニュー・価格が異なる場合がある。

エルバフ編にちなんだ「巨人盛りセット」と「ONE PIECEセット」を販売!

今回のコラボでは、エルバフ編にちなんだ「巨人盛りセット」と「ONE PIECEセット」を販売。コラボセット1品の注文につき、松屋×TVアニメ『ONE PIECE』コラボ限定「オリジナルアクリルブロック箸置き」(デザインは全12種類)が1個、ランダムで手に入る。

対象店舗:全国の松屋(「松屋・松のや併設店」「松屋・マイカリー食堂併設店」「松屋・松のや・マイカリー食堂併設店」も対象)

※店舗により、取り扱いメニュー・価格が異なる場合がございます。

対象メニュー

巨人盛りセット:特盛のごはんにお肉・玉ねぎが並の3倍のった豪快な一杯に、オリジナルアクリルブロック箸置きが付いたセット。量が多いため注文の際は注意すること。

ONE PIECEセット:牛めし6種に＋200円(税込)でオリジナルアクリルブロック箸置きが付いたセット。「牛めし」「チーズ牛めし」「ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし」「キムチ牛めし」「鬼おろしポン酢牛めし」「うまトマチーズ牛めし」の6種が対象です。

販売期間

6月30日10：00～10月6日9：59 ※なくなり次第終了

※転売を禁止する。

※松弁ネット・松屋モバイルオーダーおよび松弁デリバリ―からの注文も対象。

※写真・画像はイメージ。

※全12種、種類は選べない。

※各店舗なくなり次第終了。

第1弾・第2弾期間中、おこさまメニュー注文でをプレゼント!

第1弾期間中、おこさまメニュー1品の注文につき、松屋×TVアニメ『ONE PIECE』コラボ限定「オリジナル台紙付きステッカ－」(デザインは全12種類)を1枚、また第2弾期間中、おこさまメニュー1品の注文につき、松屋×TVアニメ『ONE PIECE』コラボ限定「オリジナルお名前チャーム」(デザインは全12種類)を1つ、ランダムでプレゼントする。

配布期間

第1弾:6月30日10：00 ～8月18日9：59 ※なくなり次第終了

第2弾:8月18日10：00～10月6日9：59 ※なくなり次第終了

対象店舗

全国の「松屋」

※「松屋・松のや併設店」「松屋・マイカリー食堂併設店」「松屋・松のや・マイカリー食堂併設店」も対象。

※店舗により、取り扱いメニュー・価格が異なる場合がある。

対象メニュー

松屋 おこさま牛めしわくわくセット

松屋 おこさまカレーわくわくセット

※転売を禁止する。

※松弁ネット・松屋モバイルオーダーおよび松弁デリバリ―からの注文も対象。

※写真・画像はイメージ。

※全12種、種類は選べない。

※各店舗なくなり次第終了。

WEB抽選で100名様に当たる!「オリジナルコラボどんぶり」!

コラボ限定「オリジナルコラボどんぶり」をWEB抽選で100名にプレゼントする。注文金額合計800円(税込)以上のレシートで応募可能。

当選景品

オリジナルコラボどんぶり(※写真・画像はイメージ)

応募方法

応募対象期間中に松屋で発行された、注文合計金額800円(税込)以上の領収書(食券、レシート、web領収書)を撮影し、専用フォームへ必要事項を入力の上、応募のこと。キャンペーンサイト内の「応募フォームはこちら」ボタンからも応募ページにアクセス可能。

※「松屋・松のや併設店」「松屋・マイカリー食堂併設店」「松屋・松のや・マイカリー食堂併設店」も対象。

応募対象期間

6月30日10：00～10月6日9：59の期間に発行されたレシートが応募対象。

レシート応募の受付期間

6月30日10：00～10月13日23：59

フォロー＆リポストキャンペーンも開催!

キャンペーン期間中に松屋公式X(＠matsuya_foods)をフォロー、対象の投稿をリポストするとコラボ限定「オリジナルアクリルブロック箸置きコンプリートセット」と「松屋ポイント5,000pt」が合計20名(各弾10名ずつ)に当たる抽選に参加できる。

当選景品

オリジナルアクリルブロック箸置きコンプリートセット

「松屋ポイント5,000pt」

キャンペーン期間

第1弾(10名)：6月30日10:00～7月12日(日)23:59

第2弾(10名)：8月18日10:00～8月30日(日)23:59

景品発送予定日

第1弾：8月中旬頃

第2弾：9月下旬頃

※写真・画像はイメージ。実物とは一部異なる場合がある。

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション