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自宅でまとまった時間が取れるなら、イッキ見したい作品としておすすめしたいのが、Netflixオリジナルシリーズ『ONE PIECE』だ。尾田栄一郎の世界的人気漫画を原作とする実写版だが、本作の魅力は単なる再現性にとどまらない。物語とキャラクターに光を当て直し、誰にでも入り込めるドラマである。

ルフィ、ナミ、ゾロ…“入りやすさ”を生むキャラクターの強さ

Netflixで実写化された『ONE PIECE』は、2023年に全世界配信されたシーズン1から成功を収めている。NetflixのTV部門でその年の最多視聴作品となり、超人気漫画原作を実写化する難しさを軽々と乗り越えた。

漫画の世界から飛び出てきたようなイニャキ・ゴドイ演じるルフィは文句のつけどころがなく、エミリー・ラッドのナミは“ふつう”の感情も見せる親近感を持ち、新田真剣佑のゾロは静かな色気で存在感たっぷり。キャラクター一人ひとりに惹きつけられる。そこが本作の強さだ。

2026年3月に配信されたシーズン2も、その勢いをそのまま引き継いだ。配信直後から3週連続でNetflixグローバルランキング(TV部門)1位を記録した。

シーズン2の大きな見どころのひとつが、トニートニー・チョッパーの登場だろう。愛らしい見た目からマスコット的にも人気のあるキャラクターだが、チョッパーが背負ってきた孤独の原点を描く物語が、実写ドラマならではかたちで伝わってくる。

青い鼻を理由にトナカイの群れから外され、ヒトヒトの実の能力によって人間からも恐れられてきたチョッパーは、どこにも居場所を持てなかった。そんな彼を受け入れたのが、Dr.ヒルルクであり、医療を叩き込んだのがDr.くれはだ。チョッパーの悲しく美しい過去が感情豊かに描かれることで、心に響く。さらに、ルフィたちとの新たな出会いによって、自ら一歩を踏み出す意味も見えてくる。

象徴的なのが、ルフィがチョッパーに向けて放った「うるせェ！！！いこう！！！！」という一言だ。言葉としては驚くほどシンプル。だが、そこには理屈を超えて相手を受け入れる強さがある。複雑な説明はない。それでも、この言葉だけで関係が動き出している瞬間がガツンと刺さる。原作に沿った頭に残るセリフが、そのままドラマの軸になり、感情ごと届く。それだけで、実写版『ONE PIECE』は成立している。

圧巻の映像と広がる世界…没入感を後押し

実写映像としての満足感も、もちろん高い。3DCGで表現されるチョッパーは、フサフサの毛並みやベルベット調の赤い帽子の質感まで丁寧に作り込まれている。オリジナルの英語版で声を担当するアメリカ人俳優のミカエラ・フーヴァーは、フェイシャル・キャプチャーも兼ね、演技時の顔の表情がそのままチョッパーに宿る。

この3DCGのチョッパーの作り込みに、実写版の共同エグゼクティブプロデューサーも務める原作の尾田も太鼓判を押す。「スタッフ一同試行錯誤を繰り返し、遂にご覧いただける日がやってきました!! フォルム、毛なみ、動き、表情、声、照明、重力表現!! 超一流スタッフの手腕でこの世に飛び出してきました」と、コメントする。

シーズン2全体を見ても、前作より強力な敵と、これまで以上に危険な冒険が待ち受け、スケールは一段と広がっている。ルフィたち麦わらの一味は、“ひとつなぎの大秘宝(ワンピース)”を求め、伝説の海域グランドラインへと足を踏み入れていく。

共同ショーランナーでエグゼクティブプロデューサー、脚本も手がけるジョー・トラッチは「シーズン1ではグランドラインに入る約束を提示しましたが、シーズン2ではその約束を果たします」と語る。物語はその言葉通り、より過酷で予測不能な領域へと進んでいく。

なかでも、シーズン1から姿を見せていた秘密結社バロックワークスが、危険な暗殺組織として本格的に立ちはだかる。「グランドラインで立ち寄る場所ごとに、麦わらの一味それぞれが試されることになる」とトラッチは語る。「夢を叶えるためには、互いに支え合う必要があると学んでいくはずです」。その言葉どおり、シーズン2では仲間であることの意味がより強く問われていく。そして、そのことが一番わかりやすく表れているのが、チョッパーのエピソードだ。

エピソードを重ねるごとにキャラクターへの理解が深まり、気づけば世界に没入している。その感覚を素直に味わえるのが、Netflix版『ONE PIECE』シーズン2。たとえ原作に強い思い入れがなくても引き込まれるのは、こうした作りの強さによるものだろう。

シンプルなセリフで感情を動かし、普遍的なテーマをまっすぐに届ける。その完成度の高さこそが“イッキ見したくなるドラマ”にしている。何を観るか迷ったときの有力な選択肢として、勧めたい一本だ。静かに、大海原の冒険に身を委ねていたくなる。