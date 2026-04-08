Netflixにて、実写版『ONE PIECE』シーズン3「ONE PIECE: The Battle of Alabasta」が2027年独占配信されることが決定。また、新作アニメーションスペシャル(全2部構成)「LEGO® ONE PIECE」と、〝東の海〟編から新たにアニメ化されるプロジェクト、「THE ONE PIECE」の特報映像が解禁された。

実写版はアラバスタ編へ

実写版「ONE PIECE」シーズン3の主な舞台は、冒険の最中に出会った王女ビビの祖国、砂漠の王国アラバスタ。とある理由で民の反乱が勃発した裏で、世界政府公認の海賊で規格外の強さを誇る“王下七武海”の一人 クロコダイル(演:ジョー・マンガニエロ)と、彼が率いる犯罪組織バロックワークスが糸を引き、すべてを砂へと帰すかのような乗っ取り計画が進行。非道な計画を食い止めるため、一味は罠と陰謀が渦巻く新たな激闘に挑んでいく。

ウソップの“武勇伝”をアニメ化

また、LEGOアニメーションスペシャル「LEGO® ONE PIECE」では、“麦わらの一味”のウソップが、ドラム島で仲間になったばかりのチョッパーに、それまでの航海の軌跡を〝作り手（ビルダー）〟として語って聞かせていく。解禁された予告では「東の海(イーストブルー)」から「偉大なる航路(グランドライン)」へと続く冒険の数々をウソップが“盛りに盛って”語る武勇伝が、LEGO®ならではのコミカルなアクションで描かれる。

最新の映像表現で新たに描く『THE ONE PIECE』

そして、以前制作が発表された際にも大きな話題を呼んだ新たなアニメシリーズ「T HE ONE PIECE」は、制作をWIT STUDIOが務め、原作の「東の海(イーストブルー)編」から新たにアニメとして作り出される。

テレビアニメシリーズとは別のラインで、今だからこそ可能な映像表現を突き詰め、ル フィの冒険を懐かしくも新しい臨場感で描き出す。解禁された映像では、世界観の一端が味わえるキャラクター設定画やイメージボードを映し出している。

(C) 尾田栄一郎/集英社

(C) 尾田栄一郎/集英社・「THE ONE PIECE」製作委員会