学費3000万円の超名門校で壮絶ないじめ…怯えで「自分の世界を小さくしていた」Laraが気づいたこと　『CELEB SECRET』第5話

ABEMAのオリジナルドキュメンタリー番組『CELEB SECRET』第5話が18日に配信された。

Laraの決意「小さくなるのをやめた」

番組では、年間学費約3,000万円とされるスイスの超名門ボーディングスクール(※)に留学していたLaraが学校を再訪した。

学生時代は「ほとんどいい思い出です」と語るLaraだが、入学してすぐの頃は、彼女のInstagramを見たアジア系のお姫様らより「フォロワーは買ったの? 親が有名なの?」と嘲笑され、ゼロから活動しようとする姿を馬鹿にされたり、さらに部屋に集まっている際に石鹸水を飲まされたりするなどの壮絶ないじめにあっていた過去が明かされた。

いじめに怯え「自分の世界を小さくしていた」「何をしても自分はダサいと思ってしまいSNSを更新できなかった」というLara。しかし、「私の悪口を言う人は私の人生を良くしてくれる人ですか? しないよねと気づき、小さくなるのをやめた」ことで変わったといい、「周りをポジティブに、そしてリスペクトできる人たちと一緒にいたほうがいいと思います。本当にいいお友達を見つけるのってすごく難しい。でも見つけるまで諦めないほうがいいと思います」と語った。

そして、現在も交友が続く、アメリカの難関大学に合格した友人や、シェアハウス事業などを手掛ける現役高校生など、互いに刺激を与え合える仲間に囲まれている様子が映し出された。

※全寮制の寄宿学校