8月に入りました。これから夏休みを迎える人も多く、お盆、夏祭り、花火大会、プールや海水浴など夏ならではイベントも目白押しです。SNE映えするスイーツ片手に出かけるのも楽しそうですね。

2026年8月の新作5品まとめ(8月4日発売予定)

本記事では、ファミリーマートで8月4日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介しています。

ファミリーマート2026年8月のスイーツ新商品まとめ

トリプルチョコが楽しめるホイップデニッシュ、つぶあん入りの塩バターパン、いちごホイップ&練乳入りのふわもち生大福、人気ドラマにちなんで「別」と「班」の2種類の文字をかたどったグミ、抹茶ティラミスの味わいを表現したカップアイスなど、多数ラインナップ。気になる品があるか、ぜひチェックしてみてくださいね。

「トリプルチョコのホイップデニッシュ」(178円)

価格 : 178円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

トリプルチョコが味わえるデニッシュ。デニッシュ生地にチョコ味のビスケット生地をかぶせ、ダイスチョコを包んで焼き上げ、仕上げにチョコホイップを入れました。

「塩バターパン（つぶあん）」(180円)

価格 : 180円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

つぶあん入りの塩バターパン。岩塩入りマーガリンを包んで焼き上げた塩バターパンに、つぶあんをサンドしました。

「大きなふわもち生大福（いちごホイップ&練乳）」(198円)

価格 : 198円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

いちごホイップ&練乳の生大福。ふわもち食感の大福生地で、果肉入りいちごホイップと練乳ソースを包みました。

「クリート 別班極秘グミ」(213円)

価格 : 213円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

「別」と「班」の2種類の文字をかたどったグミ。ドラマ『VIVANT』と親和性の深い「アゼルバイジャン」で、お茶のお供として楽しまれるカシス味です。

［ファミリーマート先行発売・数量限定］

「明治 辻利 抹茶ティラミス」(270円)

「明治 辻利 抹茶ティラミス」(270円)

価格 : 270円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

抹茶ティラミスの味わいを表現したカップアイス。「辻利一本店」の抹茶を使用した抹茶アイスと、クッキー入りのチーズアイスを組み合わせました。

［ファミリーマート限定・数量限定］

まとめ

8月4日発売の新商品は、チョコ味のビスケット+ダイスチョコ+チョコホイップを味わえる「トリプルチョコのホイップデニッシュ」、岩塩入りマーガリンを包んで焼き上げた「塩バターパン（つぶあん）」、果肉入りいちごホイップと練乳ソースを包んだ「大きなふわもち生大福（いちごホイップ&練乳）」などがラインナップ。

また、ドラマ『VIVANT』にちなんだグミ「クリート 別班極秘グミ」や、抹茶ティラミスの味わいを表現したカップアイス「明治 辻利 抹茶ティラミス」も登場しています。

みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。