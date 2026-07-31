セブン‐イレブン・ジャパンは7月28日から、「セブンプレミアム 塩レモンクリームサンド3本入」(170.64円)をセブン‐イレブン店舗で順次発売している。また、8月4日から「爽やかレモンクリームクロワッサン」(246.24円)、「3層仕立てのデニッシュドーナツ レモン&クリームチーズ」(213.84円)、「レモンペッパーソースバーガー」(138.24円)の3商品を順次発売する。

「セブンプレミアム 塩レモンクリームサンド3本入」(170.64円)、「セブンプレミアム 塩レモンスティック 6本入」(170.64円)、「爽やかレモンクリームクロワッサン」(246.24円)、「3層仕立てのデニッシュドーナツ レモン&クリームチーズ」(213.84円)、「レモンペッパーソースバーガー」(138.24円)

夏にさっぱりと食べられるレモンを使った商品が続々登場する。

塩レモンクリームサンド3本入は、塩レモン風味のビスケット生地に塩レモンクリームを合わせ、キレの良い甘さに仕上げた商品。3本入で手軽に食べやすく、毎日のおやつや小腹満たしにも適した商品。北海道、沖縄県を除く全国で発売している。

爽やかレモンクリームクロワッサンは、レモンの果皮と果汁を使用した、さっぱりとした味わいのレモンクリームを挟んだクロワッサン。すっきりとした酸味とコクが楽しめる。関西、沖縄県を除く全国で発売する。

3層仕立てのデニッシュドーナツ レモン&クリームチーズは、48層のデニッシュ生地に、レモンの効いたクリームチーズのクリームを閉じ込めた。見た目もかわいい3層仕立てのドーナツ。沖縄県を除く全国で発売する。

レモンペッパーソースバーガーは、爽やかなレモンソースに粗挽きのブラックペッパーを効かせ、アクセントのある味わいに仕立てた商品。夏の暑い時期でもさっぱりと食べ進められる一品。沖縄県を除く全国で発売する。

このほか、レモン風味のパン生地に塩味の効いたレモンチョコチップを組み合わせた「セブンプレミアム 塩レモンスティック 6本入」(170.64円)も、北海道、九州、沖縄県を除く全国で発売している。