ファミリーマートは8月4日、「サンリオキャラクターズ×メーカーマスコット大集合!キャンペーン」を順次全国のファミリーマートで実施する。

限定オリジナルグッズをプレゼント

期間中、対象商品を2個購入ごとに、サンリオの人気キャラクター「サンリオキャラクターズ」と、菓子や即席麺の「メーカーマスコット」が描かれた限定オリジナルグッズがいずれか1個もらえる。実施期間は8月4日AM10:00～8月31日。景品がなくなり次第終了となる。

第1弾は8月4日AM10:00から、「アクリルチャーム」(全8種)を配布する。デザインは、ハローキティ×コアラのマーチくん(ロッテ・コアラのマーチ)、リトルツインスターズ×ノッポトッポちゃん(ロッテ・トッポ)、クロミ×ペタグー(ノーベル製菓・ペタグーグミ)、はなまるおばけ×はちのすけ(ノーベル製菓・はちみつきんかんのど飴)、シナモロール×ポッタ(カルビー・Jagabee)、こぎみゅん×かっぱえびくん(カルビー・かっぱえびせん)、マイメロディ×アポロちゃん(明治・アポロ)、バッドばつ丸×ヒーおばあちゃん(湖池屋・カラムーチョ)の全8種。

第1弾アクリルチャーム

第2弾は8月18日AM10:00から、「アクリルチャーム」(全5種)と「巾着ポーチ」(全2種)を配布する。アクリルチャームは、タキシードサム×Mr.P(ミスターピー)(日本ケロッグ・プリングルズ)、あひるのペックル×キョロちゃん(森永製菓・チョコボール)、ウサハナ×とと丸(森永製菓・おっとっと)、ポチャッコ×チキンラーメンひよこちゃん(日清食品・チキンラーメン)、ハンギョドン×出前坊や(日清食品・出前一丁)の全5種。

第2弾アクリルチャーム

巾着ポーチは、6種のデザインがプリントされたピンクと、7種のデザインがプリントされたグリーンの全2種となる。

巾着ポーチ

スタンプをためるとオリジナルグッズなどが当たる

期間中、アプリ「ファミペイ」を提示して対象商品を購入すると、1商品につきスタンプが1個たまる。ためたスタンプ数に応じて好きなコースに応募すると、抽選でオリジナルグッズやファミマポイントが当たる。キャンペーン期間は8月4日～8月31日、応募期間は8月4日～9月4日。

スタンプ5個コースでは「収納BOX(商品13個入り)」が20名、スタンプ3個コースでは「ファミマプリント」で利用できるオリジナルステッカーの印刷コードが500名、スタンプ2個コースでは「ファミマポイント500円相当」が100名に当たる。

オリジナルステッカー 印刷コード

オリジナルの「サンリオキャラクターズ」グッズも発売

同キャンペーンにあわせて、サンリオキャラクターズのグッズを店頭販売する。

精密デザインの3Dネイルパーツ「きゃらねいるぱーつ」から「ハローキティ 赤黒アソート」「マイメロディ&クロミ」(各990円)が登場。ともにファミリーマート先行発売商品。

「サンリオキャラクターズ モノクロシリーズ キラキララインストーンシール」(528円)は、シックなデザインで大人にも人気のサンリオキャラクターズモノクロシリーズのシール。ぷっくりしたラインストーンが5個ついており、シールと台紙はシルバーの箔押し仕様。

「サンリオキャラクターズ モノクロシリーズ キラキララインストーンシール」(528円)

「ハローキティ キラキラカプセルシール」(528円)は、ぷっくりしたカプセルの中にスパンコールとラメパウダー入り。カプセルの天面は、ゴールド・シルバーの箔押し仕様。

「サンリオキャラクターズ クリアキャンディシール」(528円)は、ぷっくりとしたクリア素材のシールにシルバーの箔押し仕様。台紙もクリア素材で、流行の透明シール帳にシートごと入れても使える。

「サンリオキャラクターズ キャラクターずかんシール」(528円)は、ぷっくり素材のシールで、貼って剥がせる台紙付き。台紙は、折ると絵本の形になる仕様。台紙には、キャラクターの紹介が書いてある。

「サンリオキャラクターズ お菓子ステッカー」(550円)は、ファミマ先行販売のサンリオキャラクターズのステッカー。お菓子をテーマにしたキュートなイラスト。

「サンリオキャラクターズ スライドミラーキーホルダー」(990円)は、ステンドグラスクッキー風のデザインが可愛い、ミラー付きのキーホルダー。

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