どうしたんだ? いつにも増して攻めているが……その姿勢、嫌いじゃない。むしろ好き。とことん付き合おうじゃないの!

コンビニ大手ローソンは7月28日から「肉×にんにくフェア」をスタートした。その名の通り、肉とにんにくを真正面からぶつけてきた近距離パワー型のフェアである。今回はその中から、特に気になった3商品を実食してみたのだが……今日1日はもう誰にも会えんッ! けど、それがいいッ……!

ローソン「肉×にんにくフェア」がスタート

ローソンが展開中の「肉×にんにくフェア」。チキンステーキ弁当、特盛パスタ、ヒレカツBOX、キンパ……などなど、豊富なラインナップが揃い、そのどれもがスタミナアップに特化した体育会系商品となっている。

今回はその中から、特に気になって仕方がなかった3品をピックアップ。さっそく食べてみよう!

「辛味だれの背脂にんにく豚チャーハン」

まずはこちら、「辛味だれの背脂にんにく豚チャーハン」。パッケージで全容は隠れているが、なんとなくヤバそうな雰囲気がプンプンと香ってくる。よし、さっそく温めてみよう。

レンジから取り出し、蓋を開けた瞬間、部屋中ににんにくの香りが拡散! ううっ……すごいにおいが!!

ゴロゴロとしたチャーシュー、背脂にんにく、そして赤く光る辛味だれ……。 いいねぇ、この茶色っぷり。こういうメシは茶色ければ茶色いほどウマいからね〜。

さっそくひと口、いただきます!

……ウッッッマ……!!

チャーハン自体は豚骨醤油ベースでコクがあり、パラパラしていて口のなかでいい感じにほどけていく。その上から背脂の甘みとにんにくのパンチがガツンッ!!と重なり、口いっぱいに旨みとにおいが押し寄せてくる。

チャーシューもかなりゴロゴロッとしていて食べ応え十分! 辛味だれもいいアクセントになっていて、コチュジャンのコクと豆板醤の刺激が加わることで一気にジャンク感がアップ! 食べ過ぎたらヤバい状況だとしても、スプーンが止まらなくなる危険な味だ。この背徳感、ガチでえげつねぇ……!

「にんにく香るポーク焼カレー」

続いては「にんにく香るポーク焼カレー」。正直、カレーの濃厚な味ににんにくの風味が負けるのではないか、という懸念がないわけではない。が、レンジでチンしてみると、さっそくカレーとチーズの香ばしさ、そしてにんにくの香りが一気に立ち上がってきたではないか。うむ、これも期待できそうだ……。

ビジュアル的にもめちゃくちゃウマそう〜! 真ん中に鎮座しているのがポークかしら? さっそくスプーンを入れると、とろけたチーズの下からカレーソースがたっぷり。それではひと口、いただきます!

……なにこれ……おいおいおい、マジか。めッッッちゃくちゃうめぇぞ……。シンプルに超〜ウマいんだが? ……あっ、にんにくもいるわ! にんにくもしっかり潜んでたわ! いや、なんだこれ、うめぇぇぇえええ!!

カレーはスパイスが尖りすぎず、旨みとコクがメイン。「焼きカレー」だからか、通常のカレー以上に旨みが凝縮している印象だ。そこにおろしにんにくときざみにんにくの容赦なき風味が折り重なり、食欲を猛烈に刺激してくる……。

トッピングされた豚肉も香ばしく炒められていて、噛むほどに肉の旨みがじわっと広がる! チーズが全体をまろやかにつないでくれるため、にんにくはめちゃくちゃ効いているのに、決して重たすぎない仕上がりになっている。

いや、これはヤバい。ビールが欲しくなるような濃厚さと重層的な旨み。……と、においが。

「大きなおにぎり スタミナにんにくチャーシュー」

ラストは「大きなおにぎり スタミナにんにくチャーシュー」。ずっしりとした重量感にびっくり!

おにぎりを割って中を見てみると……

おお〜っ! 具だくさん! チャーシューもぎっしり詰め込まれてるじゃないの!

軽くレンジでチンして食べてみると……

うおおおぉぉぉ、これもウマい!! ご飯は豚骨スープで炊かれているらしく、米だけで食べてもしっかりした旨みを感じる。そこににんにくダレをまとったチャーシューが加わることで、一気にスタミナ感と罪悪感が爆発!

おろし・きざみ・パウダーの3種類のにんにくが使われているせいか、ただ単純に刺激が強いわけではない。最初に香りが立ち、そのあとに旨み、最後にじんわりと余韻が残る。このにんにくのレイヤーが実に面白い! チャーシューも脂っこすぎず、程よい肉感をキープ。サイズは大きくても、最後まで飽きずに食べられるバランスに仕上がっていた。いや〜、満足度すごいわ!

暑さで食欲が落ちるこの季節だからこそ、これくらいガツンとした味のほうがむしろ潔く、心地いい。スタミナチャージが必要な日は、ぜひお近くのローソンへ足を運んでみてほしい。もちろん、その後のスケジュールは要確認だ!