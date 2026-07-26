バンダイから、2026年7月27日に発売される食玩新商品をまとめて紹介します。今週は『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』のカード付きウエハースをはじめ、『VIVANT』初の食玩商品、コメダ珈琲店のミニチュアマスコット、マインクラフトやトイ・ストーリーのコレクションアイテムなど、幅広いジャンルの商品がラインアップしています。

【7月27日発売】PROJECT R.E.D. チョコ(リニューアル再販)

PROJECT R.E.D. チョコ

発売日：2026年7月27日

価格：160円

種類数：個包装全20種

『PROJECT R.E.D.』をモチーフにしたチョコレート菓子がリニューアルして登場。なめらかなホイップクリームをチョコレートで包んだクリームイン仕様の2層チョコレートを5個収録しています。個包装は全20種類のキャラクターデザインを採用しており、集める楽しさも魅力です。

【7月27日発売】SGエゴルギア01

SGエゴルギア01

発売日：2026年7月27日

価格：550円

種類数：全8種

『角醒ハンター オメガホーン』に登場するキーアイテム「エゴルギア」が食玩シリーズで登場。別売りの「DXオメガホーン」や「DXオメガアナライザー」と連動し、種類ごとに異なるサウンドや遊びが楽しめます。

【ラインアップ】

エンカクエゴルギア

デンカクエゴルギア

ニンカクエゴルギア

ロウカクエゴルギア

ソウカクエゴルギア

ホカクエゴルギア

デンカク ヘンイシュエゴルギア

ホカク ヘンイシュエゴルギア

【7月27日発売】Disney Friends 9 TOY STORY 5

Disney Friends 9 TOY STORY 5

発売日：2026年7月27日

価格：396円

種類数：全8種

オトナかわいいデザインで人気の「Disney Friends」シリーズから『TOY STORY 5』が登場。ジェシーやウッディ、バズ・ライトイヤーなど劇中で活躍するキャラクターたちがソフビフィギュアになっています。

【ラインアップ】

ジェシー

バズ・ライトイヤー

ウッディ

ブルズアイ

リリーパッド

スマーティー・パンツ

フォーキー＆カレン・ビバリー

レックス

【7月27日発売】映画ちいかわ 人魚の島のひみつ ウエハース

映画ちいかわ 人魚の島のひみつ ウエハース

発売日：2026年7月27日

価格：171円

種類数：全22種(シークレット1種)

映画『ちいかわ 人魚の島のひみつ』のコレクションカード付きウエハースが登場。映画に登場するキャラクターたちをデザインしたメタリックカードを収録しています。

【ラインアップ】 - メタリックプラカード全22種 - シークレット1種

【7月27日発売】日曜劇場「VIVANT」ステッカー付きグミ

発売日：2026年7月27日

価格：270円

種類数：全20種(シークレット2種)

日曜劇場『VIVANT』初の食玩商品。ロゴや劇中の名言、人気キャラクターをデザインしたダイカットステッカー付きグミとなっています。

【7月27日発売】コメダ珈琲店 マスコット＆シロノワール風味チョコボーロ

コメダ珈琲店 マスコット＆シロノワール風味チョコボーロ

発売日：2026年7月27日

価格：385円

種類数：全8種

コメダ珈琲店の人気メニューを再現したボールチェーン付きマスコットが登場。一部クリアパーツやメッキ加工により、リアルな質感を表現しています。

【ラインアップ】

コメダブレンド

シロノワール

プレミアムコーヒー Sophia

クリームソーダ

モーニング

カフェオーレ

カツパン

コメダンディ

【7月27日発売】マインクラフト マスコット＆ビスケット

マインクラフト マスコット＆ビスケット

発売日：2026年7月27日

価格：385円

種類数：全10種

『Minecraft』に登場するモブたちを立体化したマスコット付き食玩。ドロップアイテム付きのダブルチャーム仕様となっています。

【ラインアップ】

CREEPER

SKELETON

ZOMBIE

VILLAGER

SHEEP

PIG

WOLF

CHICKEN

PINK AXOLOTL

PINK SHEEP(RARE)

まとめ

2026年7月27日のバンダイ食玩は、『映画ちいかわ』『VIVANT』『トイ・ストーリー』『Minecraft』など話題作の商品が勢ぞろい。特に「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ ウエハース」「VIVANT ステッカー付きグミ」「コメダ珈琲店 マスコット＆シロノワール風味チョコボーロ」は高い注目を集めそうです。コレクション性の高いアイテムが多いため、気になる商品は早めの確保がおすすめです。