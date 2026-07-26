バンダイから、2026年7月27日に発売される食玩新商品をまとめて紹介します。今週は『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』のカード付きウエハースをはじめ、『VIVANT』初の食玩商品、コメダ珈琲店のミニチュアマスコット、マインクラフトやトイ・ストーリーのコレクションアイテムなど、幅広いジャンルの商品がラインアップしています。
【7月27日発売】PROJECT R.E.D. チョコ(リニューアル再販)
- 発売日：2026年7月27日
- 価格：160円
- 種類数：個包装全20種
『PROJECT R.E.D.』をモチーフにしたチョコレート菓子がリニューアルして登場。なめらかなホイップクリームをチョコレートで包んだクリームイン仕様の2層チョコレートを5個収録しています。個包装は全20種類のキャラクターデザインを採用しており、集める楽しさも魅力です。
【7月27日発売】SGエゴルギア01
- 発売日：2026年7月27日
- 価格：550円
- 種類数：全8種
『角醒ハンター オメガホーン』に登場するキーアイテム「エゴルギア」が食玩シリーズで登場。別売りの「DXオメガホーン」や「DXオメガアナライザー」と連動し、種類ごとに異なるサウンドや遊びが楽しめます。
【ラインアップ】
- エンカクエゴルギア
- デンカクエゴルギア
- ニンカクエゴルギア
- ロウカクエゴルギア
- ソウカクエゴルギア
- ホカクエゴルギア
- デンカク ヘンイシュエゴルギア
- ホカク ヘンイシュエゴルギア
【7月27日発売】Disney Friends 9 TOY STORY 5
- 発売日：2026年7月27日
- 価格：396円
- 種類数：全8種
オトナかわいいデザインで人気の「Disney Friends」シリーズから『TOY STORY 5』が登場。ジェシーやウッディ、バズ・ライトイヤーなど劇中で活躍するキャラクターたちがソフビフィギュアになっています。
【ラインアップ】
- ジェシー
- バズ・ライトイヤー
- ウッディ
- ブルズアイ
- リリーパッド
- スマーティー・パンツ
- フォーキー＆カレン・ビバリー
- レックス
【7月27日発売】映画ちいかわ 人魚の島のひみつ ウエハース
- 発売日：2026年7月27日
- 価格：171円
- 種類数：全22種(シークレット1種)
映画『ちいかわ 人魚の島のひみつ』のコレクションカード付きウエハースが登場。映画に登場するキャラクターたちをデザインしたメタリックカードを収録しています。
【ラインアップ】 - メタリックプラカード全22種 - シークレット1種
【7月27日発売】日曜劇場「VIVANT」ステッカー付きグミ
- 発売日：2026年7月27日
- 価格：270円
- 種類数：全20種(シークレット2種)
日曜劇場『VIVANT』初の食玩商品。ロゴや劇中の名言、人気キャラクターをデザインしたダイカットステッカー付きグミとなっています。
【7月27日発売】コメダ珈琲店 マスコット＆シロノワール風味チョコボーロ
- 発売日：2026年7月27日
- 価格：385円
- 種類数：全8種
コメダ珈琲店の人気メニューを再現したボールチェーン付きマスコットが登場。一部クリアパーツやメッキ加工により、リアルな質感を表現しています。
【ラインアップ】
- コメダブレンド
- シロノワール
- プレミアムコーヒー Sophia
- クリームソーダ
- モーニング
- カフェオーレ
- カツパン
- コメダンディ
【7月27日発売】マインクラフト マスコット＆ビスケット
- 発売日：2026年7月27日
- 価格：385円
- 種類数：全10種
『Minecraft』に登場するモブたちを立体化したマスコット付き食玩。ドロップアイテム付きのダブルチャーム仕様となっています。
【ラインアップ】
- CREEPER
- SKELETON
- ZOMBIE
- VILLAGER
- SHEEP
- PIG
- WOLF
- CHICKEN
- PINK AXOLOTL
- PINK SHEEP(RARE)
まとめ
2026年7月27日のバンダイ食玩は、『映画ちいかわ』『VIVANT』『トイ・ストーリー』『Minecraft』など話題作の商品が勢ぞろい。特に「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ ウエハース」「VIVANT ステッカー付きグミ」「コメダ珈琲店 マスコット＆シロノワール風味チョコボーロ」は高い注目を集めそうです。コレクション性の高いアイテムが多いため、気になる商品は早めの確保がおすすめです。