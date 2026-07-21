2026年7月は、サンリオキャラクターズの魅力をたっぷり楽しめる食玩が登場。アイシングクッキー風デザインがかわいいチャームコレクション第2弾「SANRIO CHARACTERS クッキーチャームコット2」と、描き下ろしイラストを使用した「サンリオキャラクターズ カードソフトクッキー」の2商品がラインアップ。ハローキティやシナモロール、クロミなど人気キャラクターたちが勢ぞろいした注目アイテムを紹介します。

【7月6日発売】SANRIO CHARACTERS クッキーチャームコット2

発売日：2026年7月6日

価格：297円

種類数：全12種





SANRIO CHARACTERS クッキーチャームコット2

大人気のアイシングクッキーをモチーフにした雑貨チャームコレクションの第2弾です。全種リボンをベースにしたオリジナルデザインを採用し、マットなアイシング風塗装により本物のクッキーのような質感を再現。ボールチェーン付きなのでバッグやポーチなどに付けて楽しめます。

ラインアップは、ハローキティ、シナモロール、マイメロディ、クロミ、ポムポムプリン、ポチャッコ、マイスウィートピアノ、ハンギョドン、タキシードサム、リトルツインスターズ、はなまるおばけ、こぎみゅんの全12種類。

【7月13日発売】サンリオキャラクターズ カードソフトクッキー

発売日：2026年7月13日

価格：198円

種類数：全30種







サンリオキャラクターズ カードソフトクッキー

「とっておきのポーズで撮影」をテーマにした全種描き下ろしイラストのカード付き食玩です。キャラクターごとのポーズやデコレーションにもこだわったデザインとなっており、コレクション性の高い仕上がりとなっています。カードは全30種のメタリックプラカード仕様で、キラキラと輝くデザインが魅力です。

付属のお菓子は個包装タイプのソフトクッキーで、チーズケーキ味を採用。カードコレクションとお菓子の両方を楽しめる商品となっています。

まとめ

2026年7月のサンリオ食玩は、クッキーをモチーフにしたかわいらしいチャームコレクション「SANRIO CHARACTERS クッキーチャームコット2」と、描き下ろしイラストカードを収録した「サンリオキャラクターズ カードソフトクッキー」が登場しました。いずれもハローキティやシナモロール、クロミなど人気キャラクターを収録しており、サンリオファンにとって見逃せないラインアップとなっています。

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L665437 (C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670148