アイドルグループ・乃木坂46の梅澤美波が、9日に公開された白石麻衣の公式YouTubeチャンネルに出演。白石から贈られた言葉に、思わず涙を見せた。

白石麻衣

梅澤美波を絶賛「全然卒業しても大丈夫」

乃木坂46のキャプテンを務める梅澤は、21日に東京ドームで開催される「14th YEAR BIRTHDAY LIVE」で、「梅澤美波 卒業コンサート」を実施し、グループを卒業することを発表している。

動画内で白石は、「美波はキャプテンだし、誰よりも乃木坂が好きっていう気持ちがある」と評し、「やっぱり今の乃木坂を守ってきてくれたのは、私はもう美波だと思ってる」と称賛。さらに、「本当にありがとうって感謝を伝えたいし、キャプテンの強い気持ちがあれば、もう全然卒業しても大丈夫。やっていけるよ」と温かい言葉を送った。

これに対し、梅澤は、「泣きそうになってきました。ちょっと涙が…」と目を潤ませて感激。すると白石は、「でもさ、すごい頑張ったじゃん。たぶん副キャプテンに選ばれたときもさ、すごい悩んでたと思うの」と当時を回想した。

梅澤の副キャプテン就任時には、白石は連絡もしたそうで、「3期生から新しく副キャプテンってなっただけで、すごいプレッシャーあったと思うし、たぶんいろんな重圧もあったと思うけど、ちゃんと周りを見れてた子だと私はすごい思ってて」とコメント。「誰よりもやっぱりグループが好きで入ってきてくれたし、今の乃木坂も大好きで、ちゃんと周りを見てまとめてくれてる」と続けた。

そして、「ちゃんと乃木坂がずっと受け継いでいてくれてるのは、本当に美波のおかげ」と感謝を伝え、「だから本当に最後まで私は楽しんでほしいと思ってる」とエールを送っていた。