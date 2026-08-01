長野久義 アメリカで菅野智之＆岡本和真にサプライズ訪問！目の前で目撃した岡本のホームランに「本当に感動しました」

◆菅野のサプライズ再会は失敗!?
佐藤：アメリカ視察中に、かつてのチームメイトである菅野智之投手（コロラド・ロッキーズ）と岡本和真選手（トロント・ブルージェイズ）に実際に会われたそうですね。
長野：はい。菅野は、コロラド・ロッキーズ対サンフランシスコ・ジャイアンツのときに。当時はケガをしていたんですけど、チームには帯同していたので、サプライズで行きました。
佐藤：へぇ！ まったく連絡せずに？
長野：そうですね。菅野の体を見ているトレーナーさんに「智之にサプライズで行きたいから」と連絡して。
佐藤：完全サプライズだったのですね。
長野：そうだったんですけど、智之が違うところから話を聞いてしまって「アメリカにいるんですか？」みたいな。
佐藤：はいはい（笑）。
長野：僕も嘘はつけないから、「実は後で行こうと思っているんだよね。もう聞くなよ！」って言って、サプライズは失敗に終わりました（笑）。
佐藤：なるほど（笑）。
長野：でも、ちょっと時間があったので一緒に食事をすることができて、いろんな話もできました。
佐藤：どうでしたか、お元気でした？
長野：はい、元気でしたし、オールスター明けの後半戦1発目の先発試合でも勝ち投手になっていたので、すごいですよね。
◆まさかの逆サプライズ!?
佐藤：岡本選手のゲームは、どちらで見られたのですか？
長野：サンディエゴで。
佐藤：サンディエゴ・パドレスとの1戦ですね。
長野：これもまた、岡本には連絡せずにサプライズで行ったんですよ。
佐藤：そうなんですか！ 結果はどうでしたか？
長野：これは成功しました。
佐藤：おお！ どんな感じだったのですか？
長野：ホームチームの球場だったので、まずサンディエゴ・パドレスの方に連絡して、中に入れるようにしていただいて。それで、ベンチの近くに待機して、そこに岡本の通訳さんがこっそり連れて来てくれました。
佐藤：（笑）。どんな反応でした？
長野：驚いていましたね。
佐藤：ですよね。
長野：しかも、たまたま中島裕之さんがロサンゼルスにいて、わざわざサンディエゴまで来てくれて、中島さんにもお会いできたっていう逆サプライズがありました（笑）。
佐藤：へえ！ 大先輩が待っているみたいな。
長野：僕もすごくうれしかったですし、岡本もびっくりしたいい顔をしていたので良かったですね。
佐藤：しかも、訪問された日に長野さんの目の前で22号ホームラン！
長野：そうなんですよ。1打席目と2打席目は三振して「これまずいな、サプライズでプレッシャーかけちゃったかな」と思って。まぁ（岡本なら）プレッシャーにならないと思いますけど。そうしたら、3打席目に3ランを打って、それでチームが勝ったんですよね。それを現地で見させてもらったので、本当に感動しました。
佐藤：先輩たちのエールが届いたんじゃないですか？
長野：いや、そんなことないと思います（笑）。でも、一緒にやっていたメンバーがアメリカで活躍している姿を見られて、本当に最高でした。
＜番組概要＞
番組名：SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜
パーソナリティ：長野久義、佐藤義朗
放送日時：毎週日曜 8:00～8:30
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/el_dorado/