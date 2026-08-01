長野久義 アメリカで菅野智之＆岡本和真にサプライズ訪問！目の前で目撃した岡本のホームランに「本当に感動しました」

元プロ野球選手・長野久義と元日本テレビアナウンサーの佐藤義朗がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜」（毎週日曜 8:00～8:30）。長野久義がラジオパーソナリティに初挑戦！ 長野の「気になること、気になる人、気になるもの」にフォーカスを当て、長野自身もリスナーも「人生の学び」を探求。日本の伝統を学び継承していく素晴らしさを発見していきます！ 7月26日（日）の放送では、長野が最近おこなったアメリカ視察中の出来事について語りました。

◆菅野のサプライズ再会は失敗!?

佐藤：アメリカ視察中に、かつてのチームメイトである菅野智之投手（コロラド・ロッキーズ）と岡本和真選手（トロント・ブルージェイズ）に実際に会われたそうですね。

長野：はい。菅野は、コロラド・ロッキーズ対サンフランシスコ・ジャイアンツのときに。当時はケガをしていたんですけど、チームには帯同していたので、サプライズで行きました。

佐藤：へぇ！ まったく連絡せずに？

長野：そうですね。菅野の体を見ているトレーナーさんに「智之にサプライズで行きたいから」と連絡して。

佐藤：完全サプライズだったのですね。

長野：そうだったんですけど、智之が違うところから話を聞いてしまって「アメリカにいるんですか？」みたいな。

佐藤：はいはい（笑）。

長野：僕も嘘はつけないから、「実は後で行こうと思っているんだよね。もう聞くなよ！」って言って、サプライズは失敗に終わりました（笑）。

佐藤：なるほど（笑）。

長野：でも、ちょっと時間があったので一緒に食事をすることができて、いろんな話もできました。

佐藤：どうでしたか、お元気でした？

長野：はい、元気でしたし、オールスター明けの後半戦1発目の先発試合でも勝ち投手になっていたので、すごいですよね。

◆まさかの逆サプライズ!?

佐藤：岡本選手のゲームは、どちらで見られたのですか？

長野：サンディエゴで。

佐藤：サンディエゴ・パドレスとの1戦ですね。

長野：これもまた、岡本には連絡せずにサプライズで行ったんですよ。

佐藤：そうなんですか！ 結果はどうでしたか？

長野：これは成功しました。

佐藤：おお！ どんな感じだったのですか？

長野：ホームチームの球場だったので、まずサンディエゴ・パドレスの方に連絡して、中に入れるようにしていただいて。それで、ベンチの近くに待機して、そこに岡本の通訳さんがこっそり連れて来てくれました。

佐藤：（笑）。どんな反応でした？

長野：驚いていましたね。

佐藤：ですよね。

長野：しかも、たまたま中島裕之さんがロサンゼルスにいて、わざわざサンディエゴまで来てくれて、中島さんにもお会いできたっていう逆サプライズがありました（笑）。

佐藤：へえ！ 大先輩が待っているみたいな。

長野：僕もすごくうれしかったですし、岡本もびっくりしたいい顔をしていたので良かったですね。

佐藤：しかも、訪問された日に長野さんの目の前で22号ホームラン！

長野：そうなんですよ。1打席目と2打席目は三振して「これまずいな、サプライズでプレッシャーかけちゃったかな」と思って。まぁ（岡本なら）プレッシャーにならないと思いますけど。そうしたら、3打席目に3ランを打って、それでチームが勝ったんですよね。それを現地で見させてもらったので、本当に感動しました。

佐藤：先輩たちのエールが届いたんじゃないですか？

長野：いや、そんなことないと思います（笑）。でも、一緒にやっていたメンバーがアメリカで活躍している姿を見られて、本当に最高でした。

＜番組概要＞

番組名：SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜

パーソナリティ：長野久義、佐藤義朗

放送日時：毎週日曜 8:00～8:30

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/el_dorado/