アイドルグループ・乃木坂46のドキュメントバラエティ番組『乃木坂、逃避行。SEASON4』(毎週金曜12:00～配信予定)の第12回が3月27日、映像配信サービス・Leminoで独占配信を開始した。

池田瑛紗と矢田萌華が冬の北海道を旅する後編

『乃木坂、逃避行。』は、メンバーが2人1組になり、1泊2日の旅をする人気ドキュメントバラエティ番組。とある関係性のメンバーが、「いまどうしても2人で行きたい場所」をプランニング。旅を通して絆を深め、ここでしか聞けない本音トークを展開する。SEASON4となる今回は、2025年に加入したばかりの6期生と先輩メンバーがペアを組み、プライベート感あふれる旅の様子を届ける。

配信中の第12回は、5期生の池田瑛紗と6期生の矢田萌華が、冬の北海道を旅する後編。ホテルに到着した2人は、お菓子を食べながら本音トークを展開する。憧れる先輩との旅に、「“推し”と旅行ってスペイベだから」と緊張していた様子の矢田は、「めちゃめちゃ楽しかった」とホッとした表情。そんな矢田は、「緊張すると……」と最近の“悩み”を相談。池田は、「全部筒抜けだから(笑)」と返しながら、「だから応援したくなる」と笑顔で励ます。

また、40thシングル「ビリヤニ」で同期の瀬戸口心月とWセンターを務めた矢田。「選抜発表のときに、瑛紗さんが“頑張ろうね。おめでとう”って肩を叩いてくれたのが、すごいうれしくて。それまで涙をこらえてたけど、急に涙があふれてきちゃって……」と振り返ると、池田は、「あの期間は本当に2人が頑張った」と労いの言葉をかける。そんな池田も、「すごい苦手だった」とかつての“悩み”を吐露。しかし、6期生加入後は、「ポジティブに変われた」そうで、「乃木坂46に入ってくれてありがとう」と感謝を伝える。

2日目は、矢田が念願の犬ぞり体験に挑戦し、「すごい楽しいー!」「めっちゃ気持ちいいー!」と大興奮。移動中には、「私の第一印象は?」「今の印象は?」と質問した矢田が、池田の回答に、「うれしい! スペシャルイベントすぎる!」と大喜びする場面も。その後、“食べるの大好き”コンビは、回転寿司店で寿司や天ぷらを堪能。「お寿司っていくらでも食べられる」「この2日間で何キロ太ったかな? 考えたくない(笑)」と大満足の表情を浮かべる。

また、漫画やアニメが好きな2人は、大人気作『ゴールデンカムイ』の聖地「開拓の村」へ。同作の話題で盛り上がりながら、「アニメの世界に来たみたい」と感激する。旅の最後は、札幌発祥の食文化“締めパフェ”をペロリと食べ、締めくくりに観覧車に乗ることに。矢田が、「大好きな先輩と大好きな場所に来れて、すごく幸せ。これからの活動も頑張れそう」と話すと、池田は、「うれしい」と笑顔で返しながら、「素敵な2日間だった」としみじみ振り返っていた。

(C)乃木坂46LLC