アイドルグループ・乃木坂46の梅澤美波が、9日に公開された白石麻衣の公式YouTubeチャンネルに出演し、卒業を控えた心境を語った。

梅澤美波

白石麻衣が共感「徐々に実感が湧いてくるよね」

21日に東京ドームで開催される「14th YEAR BIRTHDAY LIVE」にて、「梅澤美波 卒業コンサート」を実施し、グループを卒業することを発表している梅澤。

乃木坂46時代の先輩でもある白石から、「もうちょっとで卒業。どうですか? 今の心境というか、気持ちの変化とかあった?」と尋ねられると、梅澤は「本当に毎日寂しすぎて。リハーサルも今すごいやってるんですけど、自分の卒業コンサートのリハーサルしてるときは、もうほんとずっと泣きそうで」と胸の内を吐露。

さらに、「でもリハーサルから泣いてたら、ちょっとさすがにやばいと思ってすごいこらえてるんですけど……」と述べ、「本当にすぐにでも涙が出てきそうなぐらい寂しいですね」と率直な心境を明かした。

これに対して、2020年に卒業した白石は、「そうだよね。1個1個のものが最後になっていくじゃない。この歌番組が最後とか、いろんなものが最後になっていくから、徐々に実感が湧いてくるよね」と共感。すると梅澤は、「ちょっと前まであんまなかったんですけど。一気に来ました」と告白し、「1カ月切って、いろんな人から言われるようになって、『あ、そうか、もう私 1カ月後にはいないのか』みたいな」と話していた。