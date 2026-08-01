有吉弘行「包丁を持った大男が怒鳴り込んできまして…」30年前に経験した“修羅場”を告白

有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。7月のアシスタントはアルコ＆ピースの酒井健太と宮下草薙の草薙航基です。7月26日（日）の放送では、有吉が30年前に経験した“花火大会”にまつわる思い出を語りました。

◆30年前の忘れられない花火大会

7月25日（土）放送の「独占生中継 隅田川花火大会 2026」（テレビ東京系）にゲスト出演した有吉。その話題から、約30年前に見に行った隅田川花火大会について語り出し、「当時付き合っていた女性と花火大会を見て、その彼女のアパートに帰ったら、包丁を持った大男が怒鳴り込んできまして」と衝撃のエピソードを告白。結局その女性が二股をしていたことが発覚し、酒井も「やばっ！ 忘れられないですね」と驚愕します。

続けて、有吉は「（男性が）包丁を持っていましたので、私はベランダから飛び降りたりしまして。それでも揉めていると、女の子が罪の意識で逃げてしまいまして。なので“何かあったらヤバい”ということで、私ともう1人の男性とで探し回りました」と意外な展開に。最終的に、その女性は友人の家にいることが分かり、2人で肩をなで下ろしたと言います。

その後、お互いに二股をかけられていたことが判明したため、その男性と仲良くなり、「何年か後に、その男性がホテルの料理人になっていて、『1回食べに来てください』って言われて……」と話すと、酒井が「一晩でそんな仲になるの!?」と驚きの声を上げます。

それに対し、有吉は「その女性が共通の敵になるわけよね。俺らは悪いことしていないし、俺らがダマされていたという。それが隅田川花火大会の後でしたかね（笑）」と語り、話を締めていました。

＜番組概要＞

番組名：有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER

放送日時：毎週日曜 20:00～21:55

放送エリア：TOKYO FMをのぞくJFN全国25局ネット

パーソナリティ：有吉弘行

番組Webサイト：https://jfn-pods.com/program/27400

音声コンテンツプラットフォーム「JFN Pods」ではスペシャル音声も配信中！