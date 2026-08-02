長野久義 大先輩・松井秀喜とMLBオールスター観戦後に再会！「『いいなあ、視察で』と言われたので…」

元プロ野球選手・長野久義と元日本テレビアナウンサーの佐藤義朗がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜」（毎週日曜 8:00～8:30）。長野久義がラジオパーソナリティに初挑戦！ 長野の「気になること、気になる人、気になるもの」にフォーカスを当て、長野自身もリスナーも「人生の学び」を探求。日本の伝統を学び継承していく素晴らしさを発見していきます！ 7月26日（日）の放送では、長野が2週間のアメリカ出張中に視察したメジャーリーグ（MLB）のオールスターゲームについて語りました。

◆MLBオールスター視察裏話

佐藤：ちょっとこんな情報が入ってきました。アメリカ現地時間7月14日、フィラデルフィアでおこなわれたメジャーリーグのオールスターゲームで、長野さんに非常に似ている人がスタンドで観戦していた様子が、日本のテレビ中継に映っておりまして。読売ジャイアンツの先輩で、テレビ中継で解説を務めていた松井秀喜さんも言及した、というニュースが飛び込んできたんですけれども……長野さん、これは身に覚えがございますか？

長野：……視察していました。

佐藤：ハハハ（笑）。じゃあ、やっぱり長野さんだったんですね！

長野：そうですね。いろんな方から「テレビに映ってるよ」ってすぐに連絡がきましたし、松井さんの「こんなところにきている場合じゃないんじゃないですかね？」っていう（テレビ中継でコメントしたときの）動画も送られてきました（笑）。

佐藤：「視察ですか？」と（笑）。

長野：そうですね（笑）。ちょうどアメリカ視察から帰るタイミングだったんですよ。それで、たまたま（フィラデルフィアの）近くにいたので、最後にメジャーリーグの視察でっていうことで。

佐藤：なるほど。「何の視察ですか？」って松井さんが聞いていましたけど、何の視察だったのですか（笑）？

長野：もちろん選手なんですけど、（フォスター）グリフィンが投げたんですよ。

佐藤：元チームメイトの！ しかも、目の前でしたよね。

長野：三塁側にグリフィンがいたので、呼んだんですけど全然こっちを向いてくれなかったですね（笑）。

佐藤：届かなかったんですね（笑）。

長野：僕の声は届かなかったです。

佐藤：連絡とかはしなかったですか？

長野：通訳さんを介して伝えてもらったんですけど、その日はタイミングが合わずに。ただ「会いたかった」って言っていたみたいですけど。

佐藤：そうなんですね。メジャーリーグのオールスターを生で見るのは初めてですよね？

長野：そうですね、初めてでした。

佐藤：どうでした？

長野：いやあ……すごかったですね。もちろん、ほとんど知っている選手ばかりでしたし、それに演出がとにかくド派手で！ 記事を読んだんですけど、アメリカが建国250周年なんですよね。それで、7年前からフィラデルフィアが街ぐるみで盛り上げているのをすごく感じました。しかも、同じ時期にサッカーのワールドカップもあって、ちょっとすごかったですね。

佐藤：へぇ！ ちゃんと視察されていますね！

長野：そうですよ、営業のほうの視察もしてきましたので（笑）。

佐藤：イベントのほうの（笑）。じゃあ、もしかしたら（この放送を）聴いていらっしゃるかもしれない松井秀喜先輩に、ぜひこの場を借りて一言どうですか？

長野：実はあの後、松井さんにご挨拶させていただいて、写真も撮っていただいて。

佐藤：そうだったのですね（笑）！

長野：はい（笑）。「いいなあ、視察で」って言われたんですけど、「ちゃんと視察をしてます」ってご本人に伝えさせてもらいました。

＜番組概要＞

番組名：SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜

パーソナリティ：長野久義、佐藤義朗

放送日時：毎週日曜 8:00～8:30

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/el_dorado/