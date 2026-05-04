俳優の堺雅人が4月22日に放送されたTBSラジオ『こねくと』(毎週月曜～木曜14:00～16:50)にゲスト出演し、長ゼリフの覚え方を明かした。

堺雅人

『VIVANT』の長ゼリフ「今回も長いんですよ」

番組パートナーであるお笑いトリオ・東京03の飯塚悟志が「堺さんといえば長ゼリフ。どうやって覚えているんですか」と尋ねられると、「僕はお経のように覚えてます」と回答。俳優の中には視覚で覚えるタイプもいるとしつつ、自身は異なるといい、「スマートフォンにセリフを活字で入れて、隙間時間にブツブツブツブツ……」と日常的に反復していることを語った。

さらに、7月から放送予定のTBS系ドラマ『VIVANT』第2シーズンにも言及。「今回も長いんですよ」とし、「30(ページ)とか。1回数えて、数えるのやめた」とのこと。飯塚からの「テンション上がるんですか?」との質問には、「1回下がりました」と苦笑いで応じた。

また、飯塚が「しかも堺さんってNG出さないって聞く」と言うと、堺は「NG出しますよ。それが使われてないだけでNGは出します」と否定。しかし「セリフは一応覚えてから行く。(台本は現場に)基本持ち込まない」と述べ、「セリフを覚えて時間通りに行けば、9割9分の仕事は終わってると思う」と役者としての矜持を示していた。