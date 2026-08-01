女性VTuberグループ・ホロライブ所属の桃鈴ねねが7月29日に東京ガーデンシアターで開催した初のソロライブ「桃鈴ねね 1st Live『花咲く＊ねねねねねねねね超開花!』」の映像が、8月30日からJOYSOUNDの映像視聴サービス「みるハコ」で配信される。

配信期間は、8月30日11時から10月12日23時59分まで。「JOYSOUND X1」または「JOYSOUND MAX GO」を導入している全国の対象カラオケ店舗で視聴できる。

「桃鈴ねね 1st Live『花咲く＊ねねねねねねねね超開花!』」

初ソロライブで描いた“桃鈴ねねの音楽人生”

ホロライブ5期生として2020年にデビューした桃鈴ねねは、歌やダンス、お絵描きを得意とし、「みんなに愛されるアイドル」を目指して活動している。

初のソロライブでは、桃鈴ねねによる多彩な音楽と歌唱表現を追求。明るく元気なアイドルソングに加え、感情や物語性を込めた楽曲を通じて、“桃鈴ねねの音楽人生”を描くステージが繰り広げられた。その模様を、カラオケルームならではの大音量と迫力の映像で楽しめる。

再生時間は約2時間を予定。視聴チケットは1人2,000円で、別途カラオケルームの室料が必要となる。

限定グッズ付きチケットも販売され、アクリルコースター付きのAコースは3,000円、アクリルキーホルダー付きのBコースは3,500円、アクリルジオラマ付きのCコースは4,000円。いずれも1人あたりの税込価格で、別途グッズの送料と室料がかかる。

また、8月29日までにチケットを購入した人全員に、ライブ会場で配布されたポストカードがプレゼントされる。グッズは2027年1月末以降、順次発送される予定だ。

5期生ライブから12曲のダイジェストを無料配信

初ソロライブの「みるハコ」配信を記念して、「hololive 5th Generation Live “Twinkle 4 You”」から桃鈴ねねの出演楽曲全12曲を収録したスペシャルダイジェスト映像も無料配信される。

配信期間は7月30日から8月29日までで、再生時間は約23分。初ソロライブ本編と同じく、「JOYSOUND X1」または「JOYSOUND MAX GO」を導入している対象店舗で視聴でき、別途室料が必要となる。

さらに、初ソロライブの映像をカラオケルームで視聴する様子を撮影してXに投稿した人の中から、抽選で5人に「桃鈴ねね直筆サイン入りライブポスター」をプレゼントするキャンペーンを実施。

対象機種を導入する店舗で桃鈴ねねのソロ名義曲を歌い、応募した人の中から、抽選で5人に直筆サイン入りTシャツが当たるカラオケキャンペーンも行われる。