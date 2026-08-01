8月15日に神奈川・ぴあアリーナMMで開催される音楽イベント「Augusta Camp 2026 ～HATA MOTOHIRO ＆ NAGASAWA TOMOYUKI 20th Anniversary～」のライブ映像が、JOYSOUNDの映像視聴サービス「みるハコ」で、8月30日から9月11日まで期間限定無料配信されることが決定した。別途、カラオケルームの室料が必要となる。

対象となるのは、「JOYSOUND X1」と「JOYSOUND MAX GO」を導入している全国の対象店舗。公演の模様を「前編」「後編」の2部構成で、8月30日から一挙同時配信する。

「Augusta Camp 2026 ～HATA MOTOHIRO ＆ NAGASAWA TOMOYUKI 20th Anniversary～」

秦 基博＆長澤知之のデビュー20周年を祝福

「Augusta Camp」は、山崎まさよしの単独コンサートとして1999年にスタート。以降は毎年、オフィスオーガスタ所属のアーティストが集結し、ライブパフォーマンスや同イベントならではのコラボレーションを繰り広げてきた。

今年は、秦 基博と長澤知之のデビュー20周年をメインテーマに開催。2人に加え、杏子、山崎まさよし、岡本定義(COIL)、あらきゆうこ、元ちとせ、スキマスイッチ、さかいゆう、松室政哉、ルイ、大東まみが出演する。

ライブ直後の熱気をカラオケルームで

配信では、8月15日の公演で披露される注目のステージを前後編に分けて公開。会場でライブを楽しんだ人の振り返り視聴はもちろん、現地へ足を運べなかった人も、カラオケルームの大音量と高画質な映像でライブを体感できる。

視聴料金は無料で、別途室料が必要。対象店舗や視聴方法などの詳細は、「みるハコ」の特設ページで案内される。