福田正博「チケット代を抑えてくれれば…」W杯で導入されたハイドレーションブレイクの裏事情に持論

藤木直人、高見侑里がパーソナリティを務め、アスリートやスポーツに情熱を注ぐ人たちの挑戦、勝利にかける熱いビートに肉迫するTOKYO FMのラジオ番組「SPORTS BEAT supported by TOYOTA」（毎週土曜 10:00～10:50）。7月25日（土）の放送は、ゲストにサッカーの元日本代表・福田正博さんが登場！ 本記事では、「FIFAワールドカップ26（以下、W杯）」で新たに導入されたハイドレーションブレイクについて語った模様をお届けします。1966年生まれの福田正博さんは、日本人初のJリーグ得点王に輝き、Jリーグ通算228試合出場93得点を挙げ、日本代表では45試合出場で9ゴールを記録するなど活躍を見せ、1993年にはW杯アジア地区最終予選にも出場しました。2002年に現役を引退した後は、サッカー解説者としてメディアでの活動のほか、講演会やサッカー教室をおこなうなど、自身の経験を活かしながら幅広く活動しています。高見：今大会は、さまざまなルール変更も取り入れられました。例えば、酷暑対策として導入されたハイドレーションブレイク（給水タイム）。これが非常に重要な役割を果たしたと言われております。藤木：これも、いろんな思惑があって入れられたと……（笑）。福田：これはもう圧倒的に思惑ですね（笑）。クォーター制にして、3分のブレーク中にCMを入れることによって、お金がたくさん生まれる。だって、（一部の会場は）温度管理、湿度管理がしっかりされているスタジアムでやっているんだから、給水する必要なんかないんですよ。だけれども、強制的に全部入れているんです。それはやっぱり、アメリカ的な興行スポーツビジネスというなかで、狙ってやっているんだと思います。藤木：選手たちのモチベーションというか、作戦も普段と変わってくるものですか？福田：変わってくると思います。サッカーは前半45分、後半45分ですが、やっぱり、45分のなかで“流れ”というのがあるので、流れが悪いときにどうやって戦って、流れを切って自分たちの流れに持っていくかは、戦術的な部分で非常に重要視されているところなんです。藤木：（これまでは）試合中に選手同士でコミュニケーションを取って、立て直さなければいけないわけですよね。福田：そうです。なので、そういうところも（戦術として）求められていたけれども、今回は強制的に切られるので、そういうことを考えなくても流れを変えることができるようになっているんですよね。それはルール上しょうがないので、それをうまく活用したほうが有利ですし、サッカーって「試合の始まるときと終わるときに一番点が動く」と言われているんですね。やっぱり、時間を気にすると集中が切れたりすることもあるんですよ。クォーター制になると、その回数が増えるので。藤木：得点シーンが増える可能性があるということですね。福田：集中が切れたり、ちょっとした隙を見せたりすることもありますし、（相手が）そこを突くこともありますし、それをうまく活用したチームが勝つ可能性が高まるルールにはなっているのかなと思います。けれども、多分ヨーロッパの文化としては受け入れられないでしょうね。藤木：なるほど。福田：「45分→15分（のハーフタイム）→45分」をサッカーのルールとして100年近くずっとやってきたので、それを変えるというのは、やっぱり、すごく抵抗があると思うんですよ。だから、ハイドレーションブレイクのときには、スタジアムからブーイングが出ていました。ヨーロッパの人たちは文化を大切にするから、「アメリカの商業収入みたいなのに振り回されるのは嫌だ！」っていうのがあるので、恐らく根付かないかなとは思うのですが、ことW杯に関していうと、このルールは続くかもしれないですね。僕は、お金が生まれるのは悪いと思っていないんです。ただ、そのお金を“どこに回すか”なんですよね。サッカーの普及のために使ったり、選手に還元したり、あとはチケット代が高かったので、広告収入が入るんだったら、チケット代をもう少し抑えてくれればいいのになって思います。なので、お金が生まれる仕組みは全然悪くないのですが、それをどうやって使うか……国にしっかり回して、もっとサッカーを見る人たちを増やしていくことにお金が使えるのであれば、それは非常に建設的だなと思います。＜番組概要＞番組名：SPORTS BEAT supported by TOYOTA放送日時：毎週土曜 10:00～10:50パーソナリティ：藤木直人、高見侑里番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/beat/番組公式X：@SPORTSBEAT_TFM