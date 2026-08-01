お笑いコンビ・ティモンディの前田裕太が7月30日、相方・高岸宏行の離婚報告を引用リポスト。1,900万回以上表示されるなど、反響を呼んでいる。

「お互いの人生を尊重し別々の道を歩む決断」ティモンディ高岸が沢井美優と離婚

高岸は、2022年10月に俳優の沢井美優と結婚し、2024年11月に第1子誕生を公表。そして先月30日、「この度、私たち夫婦はお互いの人生を尊重し別々の道を歩む決断をいたしました。夫婦間で話し合った上での前向きな選択です。短い結婚生活ではありましたが、交際期間を含めコロナ禍の苦しい時期を支え合って乗り越えることができたのはそれぞれの人生の大きな財産となりました」と離婚を報告し、「これからは精一杯仕事に励みながら大切な子供の父親・母親であることに変わりはなく、共に愛情を注いで育てていきます。引き続き変わらぬご支援をお願い申し上げます」とつづった。

高岸が結婚を報告した際、「おめでとう!」と自身のXで祝福していた前田。人生の前向きな選択であることや子供に対して愛情を注ぎ続ける決意を新たにする高岸に対して、前田は「こりゃご祝儀100万は包みすぎた!」と短く投稿。ファンからは、「ネタにできるほどいい関係」「重すぎる報告に軽い返しの相方に救われる」「ちゃんとイジってえらい」「芸人として最高の反応」「最大の優しさで泣ける」といった声が寄せられている。