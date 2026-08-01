「今後についてはまだ未定ですが……」俳優の山本舞香が1日、自身のインスタグラムを通じ、同日をもって芸能事務所・エイジアプロモーションを退所することを明かした。

山本舞香

「自分の進むべき道を改めて考えながら、新たな気持ちで頑張っていきたい」

山本は、「この度、2026年8月1日をもちまして、エイジアプロモーションを退所することになりました」と報告。「いつも支えてくださっている関係者の皆さま、そして応援してくださっている皆さま、本当にありがとうございます」と周囲への謝意を示し、「今後についてはまだ未定ですが、今のところ、他事務所への移籍は考えておりません」と現状を伝えた。

また、「自分の進むべき道を改めて考えながら、新たな気持ちで頑張っていきたいと思います」と決意を新たにし、「これからも、いただいたご縁と経験を大切にしながら、前に進んでいきたいと思います」と意気込みをつづっている。

山本は、2024年7月31日をもって、デビュー時から所属していたインセントを退所し、翌8月1日からエイジアプロモーションに所属。同年10月にMY FIRST STORYのボーカル・Hiroとの結婚、2026年5月に第1子妊娠を発表していた。