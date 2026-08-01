テレビ朝日は、『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』の2時間スペシャルを8月1日の18時56分から20時54分まで放送する。「予約殺到!? 今、大ブーム」という人気観光列車について、大人顔負けの知識を持った「博士ちゃん」たちが解説する内容となる。

観光列車は単なる移動手段としてだけでなく、景色、食事、車内デザインを楽しめるほか、ホテルのようなラグジュアリーな空間を提供する列車もあるという。今回、城島茂さんと市川紗椰さんをスタジオゲストに迎え、列車を愛してやまない「博士ちゃん」たちが、北海道から九州まで日本全国に150本以上ある中から厳選したおすすめの観光列車を熱くプレゼン。人気の観光列車にも「潜入」する。

番組でもおなじみの「バブル時代博士ちゃん」は、ロケゲストのチャンカワイさん(Wエンジン)とともに、まるで走る工芸品のような観光列車「或る列車」の人気の秘密を探るため、九州へ。由布院駅(大分県)から博多駅(福岡県)まで約3時間の旅を体験する。

「或る列車」は、国鉄時代の気動車を約6億円かけて改造。黄金に輝く外装に加え、車内も特注の工芸品を多数そろえている。乗り込む前は緊張気味の「博士ちゃん」だったが、福岡の伝統工芸「大川組子」を採用した装飾や、ステンドグラスをはめ込んだドアなど豪華な内装にテンションが上がった様子。車内でミシュランガイド二つ星シェフ監修の豪華コース料理も満喫する。スタジオでも、「或る列車」自慢のデザートを試食するという。

「博士ちゃん」は「或る列車」に続いて「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」も体験する。あまりの人気から、抽選でしかチケットを購入できないという列車に、市川さんも「本当に豪華で予約も取れないので…バラエティー番組が取り上げるのはかなりレアな映像!」と興奮。ゴージャスを極めたさまざまなタイプの部屋や、展望車に秘められた驚きの技術なども紹介する。

一方、「時計博士ちゃん」は四国の香川県と徳島県を走る人気の観光列車を推薦。国鉄時代の車両を職人技でおしゃれにフルリニューアルしており、リーズナブルな料金で乗車できることも魅力だという。「普通の列車から奇跡の転換!」「まさに匠の技!」と絶賛する観光列車の美しい外装の秘密に迫る。

その他、番組初登場の「レトロ列車博士ちゃん」が、日本一の急勾配を登るアトラクションのような「超絶景観光列車」を紹介。「ローカル線応援博士ちゃん」は、低予算ながらアットホームなおもてなしを提供する北海道の人情列車について解説を行う。普段は地元・福島県のローカル線の赤字解消策を自分なりに考えて応援しているとのことで、城島さんが「それはもうコンサルの仕事じゃないですか!」と驚く場面もあるとのこと。