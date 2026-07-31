阪急電鉄は7月31日から、宝塚線、神戸線、京都線でラッピング列車「おさるのジョージ号」の運行を開始した。これに先立ち、7月30日に同社の平井車庫で報道公開を実施。宝塚線で運行する「おさるのジョージ号」がお披露目された。
同社は2015年以降、さまざまなキャラクターとのコラボレーション企画を展開し、企画の一環でキャラクターにちなんだラッピング列車を運行している。今回、2026年に85周年を迎える人気キャラクター「おさるのジョージ」とのコラボが実現。7月31日からコラボ企画がスタートし、2027年2月17日まで実施予定とされている。
宝塚線、神戸線、京都線のラッピング列車「おさるのジョージ号」も、コラボ企画と同じ期間に運行。宝塚線と神戸線は1000系各1編成、京都線は1300系1編成にラッピングを施した。7月30日にお披露目された編成は宝塚線所属の1000系1006編成だった。
外装に関して、両先頭車の側面部が編成ごとに異なり、それぞれの沿線の観光スポットとジョージたちをデザインしている。1000系1006編成の場合、宝塚線に所属することもあり、箕面の滝や宝塚歌劇、大阪のたこやきなどがデザインされていた。中間車は車外ドア横にステッカーを貼付。3線共通デザインだが、計6種類とバラエティに富んでいる。
両先頭車の乗務員室にジョージのぬいぐるみが添乗しており、阪急電車をイメージしたマルーンカラーの制服を着用。制帽のマークはジョージおなじみのバナナで、「Osaka-umeda」と記した駅名標の旗を持っている。ぬいぐるみは3線共通とのこと。両先頭車に掲出したオリジナルヘッドマークは、大阪梅田方と神戸三宮方・宝塚方・京都河原町方でデザインが異なる。
車内は3線共通部分として、中吊り・ドア横・貫通路上のそれぞれにオリジナルデザインのポスターを掲出。つり革ステッカーや貫通路横のステッカーも共通デザインとなっている。一方、各路線の限定ステッカーも用意しており、宝塚線は窓ガラスステッカー、神戸線はドアガラスステッカー、京都線は天井ステッカーを貼付した。
「おさるのジョージ号」の運行情報は阪急電鉄のサイトに公開される。なお、阪急電鉄だけでなく、グループ会社の能勢電鉄や阪急バスなどもコラボ企画に参加。能勢電鉄は「おさるのジョージ×阪急電車 のせでん号」を7月31日から運行している。あわせて山下駅にて、コラボ列車に掲げたオリジナルヘッドマークのミニチュアマグネットを8月26日から販売する。
阪急・阪神沿線の商業施設と一部の駅ナカ・駅チカSHOPにおいても、装飾やコラボグッズの販売などを行う。担当者によると、今回のコラボ企画に合わせて装飾を行う商業施設が増え、過去最大規模のグループ会社での取組みになるとのことだった。