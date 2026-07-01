阪急電鉄は1日、『おさるのジョージ』とのコラボレーション企画「出発! うきうきジョージトレイン」の一環で、ラッピング列車「おさるのジョージ号」を7月31日から運行すると発表した。神戸線・宝塚線・京都線に1編成ずつ、計3編成を投入する。

ラッピング列車「おさるのジョージ号」外観イメージ

(C)＆(R) UCS LLC and HC LLC (C)Hankyu Corp

「おさるのジョージ号」は1000系と1300系を使用し、各編成の1両目と8両目(先頭・最後尾の車両)に、ジョージたちが阪急沿線の観光スポットへ出かける様子を表現したイラストを装飾。神戸線はポートタワーや動物園、神戸のフランスパンなど、宝塚線は宝塚大劇場や箕面の滝、大阪のたこやきなど、京都線は鳥居や山々といった和の風景と京都の抹茶などをデザインする。オリジナルデザインのヘッドマークも掲出。阪急電車のマルーンカラーをイメージした制服姿のジョージ(ぬいぐるみ)が、ラッピング列車の乗務員室に添乗する演出も行う。

各編成の2～7両目は、車外ドア横に阪急電鉄の制服姿となった「ジョージ」らを描いた3線共通デザインのステッカー全6種類を掲出する。

2～7両目の車外ドア横に掲出するステッカー

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各編成の1両目と8両目にヘッドマークを掲出

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マルーンカラーの制服を身につけたジョージのぬいぐるみがラッピング列車の乗務員室に添乗する

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車内は中吊りポスター全6種類、ドア横ポスター全6種類、貫通路上ポスター全2種類を掲出。中吊りポスターは「おさるのジョージ×阪急電車」コラボ企画のオリジナルストーリーをモチーフに、ドア横ポスターは「おさるのジョージ」に登場する黄色い帽子のおじさんを感じられるフレーズをモチーフにデザインするという。

車内ステッカーも用意し、神戸線はドアガラスステッカー全6種、宝塚線は窓ガラスステッカー全2種、京都線は天井ステッカー全2種類を掲出する。全線共通で、貫通路横ステッカー全2種類、吊り革ステッカー全2種類も掲出する。

車内は中吊り・ドア横・貫通路上にポスターを掲出する

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路線ごとに異なる車内ステッカーを掲出する

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「おさるのジョージ号」の運行期間は2027年2月17日までの予定。その他、8月4日から11月9日まで、阪急沿線の各所に設置したスタンプを集めるスタンプラリーも実施する。スタンプポイント7カ所のうち、ゴールポイントを除く4カ所のスタンプを集め、阪急三番街北館地下1階のキデイランド大阪梅田店で台紙を提示した人に、参加賞の「オリジナルめじるしキーホルダー」を進呈。抽選で100人にオリジナルクッションが当たるWチャンス賞も用意する。