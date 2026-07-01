能勢電鉄は1日、阪急電鉄の「おさるのジョージ×阪急電車」コラボレーション企画に合わせ、「おさるのジョージ×阪急電車」のせでん号を7月31日から運行すると発表した。対象は7201編成車(1編成)。川西能勢口～日生中央・妙見口間で2027年2月17日まで運行する。

「おさるのジョージ×阪急電車」ヘッドマークイメージ

(C)＆(R) UCS LLC and HC LLC (C)Hankyu Corp.

「おさるのジョージ×阪急電車」のせでん号は、オリジナルヘッドマーク、車体ドア横ステッカー、車内ステッカーなど掲出して運行。先頭・最後尾車両に「おさるのジョージ」を描いたオリジナルヘッドマークを掲出し、車内に「おさるのジョージ×阪急電車」イラストのステッカー全11種類を貼付する。車外のドア横にステッカー全4種類を貼り、車内ドア横にポスター全4種類を掲出。運行情報は能勢電鉄特設サイトで知らせるとしている。

阪急電鉄が8月4日から開催する「おさるのジョージ×阪急電車」スタンプラリーで、能勢電鉄の山下駅もスタンプポイントとなることを受け、山下駅改札外にキャラクターと写真撮影できるフォトスポットを8月4日から11月9日まで設置(10～20時)する。

「おさるのジョージ×阪急電車」オリジナルイラストのステッカーを車内に貼付する

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車外ドア横にステッカー、車内ドア横にポスターを掲出する

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能勢電鉄山下駅にフォトスポットを開設する

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同じく8月4日から11月9日まで、「おさるのジョージ×阪急電車」デジタル1日乗車券(能勢版)も発売。阪急電車全線(神戸高速線を除く)、阪急バス(一部路線を除く)、能勢電車全線が有効期間中の好きな1日乗り放題となる。発売額は大人1,800円・小児900円。「スルッとQRtto」ウェブページで発売し、購入者にはオリジナルフォトカード(ランダム3種のうち1種)をプレゼントする。8月26日からは、山下駅助役室限定で「おさるのジョージ×阪急電車」のせでん号オリジナルヘッドマークミニチュアマグネット(2枚セット、1,500円)を発売。あわせて「おさるのジョージ×阪急電車」コラボグッズの一部も取り扱う。