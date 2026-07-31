2026年8月にローソンで発売される一番くじを一覧でまとめました。店頭販売日やオンライン販売日、価格、取扱店、購入時の注意点をチェックできます。

【一覧表】ローソンで2026年8月に発売される一番くじ

一番くじ 『ミニオンズ＆モンスターズ』

一番くじ CUTIE STREET くじを手にする戦いなのです！

一番くじ 勝利の女神：NIKKE CHAPTER8

一番くじ ハイキュー!! -烏野の未来-

一番くじ 銀魂 生誕20周年記念 銀魂展 ～はたちのつどい～ その弐

一番くじ ドラゴンボールGT

一番くじ 爬虫類＆両生類～Tiny Friends～vol.3

一番くじ 『ミニオンズ＆モンスターズ』

一番くじ 『ミニオンズ＆モンスターズ』

発売日： 店頭販売：2026年8月1日(土)より順次発売予定 オンライン販売：2026年8月3日(月)11:00より販売開始予定

メーカー希望小売価格：1回730円

取扱店：ローソン、ホビーショップ、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなど

ダブルチャンスキャンペーン期間：発売日～2026年11月末日

一番くじ CUTIE STREET くじを手にする戦いなのです！

一番くじ CUTIE STREET くじを手にする戦いなのです！

発売日： 店頭販売：2026年8月4日(火)より順次発売予定 オンライン販売：2026年8月4日(火)17:00より販売開始予定

メーカー希望小売価格：1回700円

取扱店：ローソン、ミニストップ、書店、ホビーショップ、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなど

ダブルチャンスキャンペーン期間：発売日～2026年11月末日

一番くじ 勝利の女神：NIKKE CHAPTER8

一番くじ 勝利の女神：NIKKE CHAPTER8

発売日： 店頭販売：2026年8月8日(土)より順次発売予定 オンライン販売：2026年8月17日(月)17:00より販売開始予定

メーカー希望小売価格：1回850円

取扱店：ローソン、書店、ホビーショップ、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなど

ダブルチャンスキャンペーン期間：発売日～2026年11月末日

一番くじ ハイキュー!! -烏野の未来-

一番くじ ハイキュー!! -烏野の未来-

発売日： 店頭販売：2026年8月15日(土)より順次発売予定 オンライン販売：2026年9月7日(月)11:00より販売開始予定

メーカー希望小売価格：1回790円

取扱店：ローソン、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなど

ダブルチャンスキャンペーン期間：発売日～2026年11月末日

一番くじ 銀魂 生誕20周年記念 銀魂展 ～はたちのつどい～ その弐

一番くじ 銀魂 生誕20周年記念 銀魂展 ～はたちのつどい～ その弐

発売日： 店頭販売：2026年8月21日(金)より順次発売予定

メーカー希望小売価格：1回800円

取扱店：ローソン、書店、ホビーショップ、一番くじ公式ショップなど

ダブルチャンスキャンペーン期間：発売日～2026年11月末日

一番くじ ドラゴンボールGT

一番くじ ドラゴンボールGT

発売日： 店頭販売：2026年8月22日(土)より順次発売予定 オンライン販売：2026年8月24日(月)17:00より販売開始予定

メーカー希望小売価格：1回790円

取扱店：ローソン、ミニストップ、書店、ホビーショップ、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなど

ダブルチャンスキャンペーン期間：発売日～2026年11月末日

一番くじ 爬虫類＆両生類～Tiny Friends～vol.3

一番くじ 爬虫類＆両生類～Tiny Friends～vol.3

発売日： 店頭販売：2026年8月29日(土)より順次発売予定

メーカー希望小売価格：1回680円

取扱店：ローソン、書店、ホビーショップ、一番くじ公式ショップ、一部のドラッグストア、一番くじONLINEなど

一番くじをローソンで買う方法

一番くじは、対象店舗の店頭で購入できます。商品によっては一番くじONLINEでの販売が行われる場合もあるため、店頭販売とあわせて確認しておくと安心です。

くじを引くと、くじ券に記載された賞品をその場でもらえます。あわせて、最後の1個を引くともらえる「ラストワン賞」や、対象商品の場合は「ダブルチャンスキャンペーン」も用意されています。

一番くじをローソンで買う時の注意点

店舗によって取り扱い状況や販売開始時間が異なります。在庫状況によっては早期に販売終了する場合や、購入制限が設けられる場合もあります。

また、一部商品はローソン以外の店舗や一番くじONLINEでも販売されるため、店頭で見つからない場合は取扱店情報もあわせてチェックしておきましょう。

まとめ

2026年8月のローソンでは、「ミニオンズ＆モンスターズ」「CUTIE STREET くじを手にする戦いなのです！」「勝利の女神：NIKKE CHAPTER8」「ハイキュー!! -烏野の未来-」「銀魂 生誕20周年記念 銀魂展 ～はたちのつどい～ その弐」「ドラゴンボールGT」「爬虫類＆両生類～Tiny Friends～vol.3」などの一番くじが順次発売予定です。気になるタイトルがある人は、発売日や価格、オンライン販売の有無、取扱店を事前に確認しておきましょう。