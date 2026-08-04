東武鉄道は4日、アイドルグループ「FRUITS ZIPPER」の新曲「1,2,3,FOOOOUR」とのコラボレーションを行い、東上線の新型車両90000系などで撮影したミュージックビデオ(MV)を公開するとともに、同車両を使用した特別コラボトレインを運行すると発表した。

新型車両90000系がFRUITS ZIPPERとの特別コラボトレインに。コラボヘッドマークも掲出

コラボMVは、東上線で9月末から運行開始する新型車両90000系と川越駅、東武動物公園を舞台に撮影。FRUITS ZIPPERのメンバーによる等身大の「オフ旅」を描く内容で、メンバーが東武線沿線でステッカーを貼るなど、グループならではの世界観で駅と沿線施設を彩る様子を収録している。MVに登場するステッカーなどの一部を川越駅と東武動物公園にも設置する。

90000系での撮影に関して、FRUITS ZIPPERの世界観を表現した特別装飾を車内に施し、この映像でしか見られない空間を作り上げたという。MVは8月6日20時からYouTubeで公開される予定。新曲「1,2,3,FOOOOUR」は同日0時から各種音楽配信サービスで配信される。

MVの世界観を再現した特別コラボトレインは、撮影で使用した90000系で運行。車内にコラボ装飾を施すほか、MVで使用したステッカーのデザインを取り入れたヘッドマークを掲出する。9月27日から運行開始し、車内装飾は10月24日まで、ヘッドマークの掲出は11月1日までの予定。当日の安全な運行を優先するため、運行ダイヤは事前に公表しないとのこと。

特別コラボトレインの車内イメージ

MV撮影のために特別装飾を施した90000系

その他、川越駅と草加駅の発車メロディを「1,2,3,FOOOOUR」に変更。池袋駅、川越駅、北千住駅でメンバーによる駅アナウンスを放送するほか、東上線の90000系、東武アーバンパークライン(野田線)の80000系でもメンバーによる車内アナウンスを実施する。いずれも8月6日から11月1日までの予定。沿線の駅を巡るデジタルスタンプラリー、MVの未公開映像を使用した東武鉄道オリジナルCMの放映も予定している。