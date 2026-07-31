橋本梨菜、“悪い女”を「すごく深いな」と思いながら演じたワケ　ショートドラマ『浅はかなシンデレラたちの婚活大戦争 シーズン2』に小泉ヴィヴィアン有紗役で出演

「ただただ強い嫌な女ではない」――。ショートドラマアプリ「BUMP」のオリジナル作品『浅はかなシンデレラたちの婚活大戦争 シーズン2』で、主人公のライバル・小泉ヴィヴィアン有紗を演じる橋本梨菜は、役に込めた思いをそう語る。役作りや自身の負けず嫌いな一面、そして作品の見どころについても話を聞いた。(前後編インタビューの前編)

橋本梨菜 撮影:佐藤容平

「35歳、CA、帰国子女、年収400万円」小泉ヴィヴィアン有紗の紹介文言から役をイメージ

――インタビュー前に行われた記者会見で、自分と役柄で重なる部分があるかという質問に、橋本さんは「重なりたくないくらい、有紗はイヤな部分がたくさんある」と答えていましたが、最初に台本を読んだときの感想を改めて教えていただけますか?

とにかくサクサク読んでしまうくらい面白かったです。台本を読んでいる時点で、思わず口に出して言いたくなるような、ひどい悪口がいっぱいあって(笑)。

普段、人にそんなことを言う機会ってないじゃないですか。でも、お芝居の中だからこそ、すごく気持ちよく、スカッと言える部分がたくさんあったので、とにかく演じていて楽しかったです。

――小泉ヴィヴィアン有紗という名前から、海外とのつながりをイメージします。そうした設定については、最初に説明があったんですか?

最初のナレーションで、「35歳、CA、帰国子女、年収400万円」というような紹介がされるので、それを見たときに、何の説明がなくても、なるほど! と分かるというか。CAという職業には、子どもの頃から憧れがあったので、いいなと思いました。

――海外生活を経験しているという点が、キャラクターの性格やセリフに反映されていると感じたわけですね。

セリフの中にも、本当に英単語がたくさん出てくるんです。本当に強い女性なのか、あるいは強がっているのか。(帰国子女の設定が)そういうところにも表れていると思いますし、ぜひ最後までドラマを観ていただきたいところでもあって。

――英単語でいうと、予告動画に使われている、有紗の「さーて、ファイヤー男はどいつだ? 愛のファイヤーも着火準備オッケー!」というセリフも面白いですもんね(笑)。

そうなんです! そんな感じで英単語が入ってきます(笑)。

橋本梨菜が誰のこともライバルだと考えない理由

――ドラマ上では“悪い女”に描かれると思うのですが、有紗本人の自認はそうじゃないかもしれない。そこの部分をどう捉えるかで、有紗を演じる橋本さんの心持ちも変わるのかなと思うのですが、いかがでしたか?

そうですね。人に弱い部分を見せられない、強い女性というか、強く見える女性だと思いました。どこかに強くない部分もあるんだろうな、ということはすごく感じていますし、監督からも、「ただただ強い嫌な女ではなくて、そういう部分もあることを踏まえて、このセリフを言ってみてください」と言われて。すごく深いなと思いながら演じました。

――そう思ってドラマを観ると、また違う面白さがありそうです。今回の役柄は、主人公のライバルという立場ですが、橋本さん自身は誰かをライバルだと考えるタイプですか?

全く考えないです。私はとにかく負けず嫌いなんですよ。負けている、負けていないということ自体が嫌だからこそ、ライバルだと思えないというか。

取材などで、「ライバルは誰ですか?」「○○さんがこの間こうしていましたが、それについてどう思いますか?」と、ちょっとバチバチしてほしいような聞かれ方をしたときも、負けず嫌いだからこそ、頭の中ですぐに相手のダメなところを見つけて、そもそも土俵が違うと考えるタイプなんです(笑)。

――ライバルだと思って戦わないでいいように、自分の中で相手を同じ土俵に上げないわけですね。平和的ですごくいい考え方です(笑)!

そうです、そうです。自分の中ではよくやっています(笑)。今回のドラマでも、「私たちの敵じゃないから」というようなセリフがあるので、そういう部分は一緒かもしれないですね。何かあったときに「あの子は○○だから」「あの子はここがダメだから」と、すぐに悪いところを見つける。私はそういう悪いタイプです(笑)。

――ネタバレがあるので、作品の中身に触れるのは難しいと思うのですが、撮影で印象に残っているシーンはありますか?

最初、物語のメインになる4人の女性が、婚活会場で集まるんです。表面上はみんなニコニコしているんですけど、心の声はすごく悪い女たちなので、そこは本当に面白いです。

今回思ったのは、悪い女って1種類じゃないんだ、めちゃくちゃ種類があるんだなと思って(笑)。みんなそれぞれ違う悪い女なので、そういう部分も面白いですし、画面を見ていて目が幸せになるくらい、みんなかわいくて。かわいいからこそ、悪さがより際立って見える。そのギャップが最高に面白いと思います。

■プロフィール

橋本梨菜

1993年9月13日生まれ。大阪府出身。「なにわのブラックダイヤモンド」の愛称で、グラビア・バラエティ番組を中心に活躍。アイドルグループ「sherbet」のメンバーとしても活動中。俳優としての主な出演作は、ドラマ『Chef〜三ツ星の給食〜』(フジテレビ系／16)、ドラマ『グラぱらっ!』(朝日放送テレビ／25)、映画『はぐれアイドル地獄変』(20)、Webドラマ『キューティーハニー BELOVED ENEMY』(DMMショート／26)など。

■『浅はかなシンデレラたちの婚活大戦争』ストーリー

物語は、結婚相談所の勧めで再び婚活の戦場へと足を踏み入れる主人公・香川菜々(小倉ゆうか)を中心に展開する。そんな彼女の前に最大のライバルとして立ちはだかるのが、豊満なボディを武器に欲望のまま突き進むCAの小泉ヴィヴィアン有紗(橋本梨菜)だ。彼女たちが奪い合う運命の相手は、馬主バッジを胸に輝かせる特級ハイスペック男子・中山真二(スタンミじゃぱん)である。この3人を中心に、あざとかわいい保育士や虚栄心をもつインフルエンサー、場を盛り上げるゲーム会社役員など、一癖も二癖もある強烈なキャラクターたちが参戦し、熾烈な争奪戦と波乱のドラマを巻き起こす。