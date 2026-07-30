日向坂46藤嶌果歩が告白…ついやってしまう"変わったクセ"とは？「"体調悪いかも"って思ったら…」

日向坂46の髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花、松尾桜が週替わりでパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30～11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。7月24日（金）の放送は、藤嶌＆山下の2人でお届け！ 本記事では、変わったクセについて語り合った模様を紹介します。＜リスナーからのメッセージ＞「先日、正源司（陽子）さんのラジオを聴いていたところ、新しく買った物に自分の指紋をつけるマーキングのクセがあると話していました。そこで、お2人には正源司さんのような一風変わったクセはありますか？」藤嶌：マーキングするの!? 本当に子犬みたい（笑）。山下：ワンちゃんだね（笑）。クセってある？藤嶌：私というか藤嶌家はみんなやるんだけど、“体調悪いかも”って思ったら「ふーん」って鼻息で体温を測る（笑）。山下：へぇ！藤嶌：おでこを触っても、あまり自分の体温が高いかどうか分からないじゃん。だから、「ふーん」ってやって、鼻息が熱かったら「やばい、熱ある……」って思ってる。山下：鼻息で分かるんだ。じゃあ、元気なときに「ふーん」ってやっても冷たいってこと？藤嶌：うん、普通。山下：へぇ。私のクセ……あ、こういうことかも！ 悩むときに顎の周りを触っちゃうの。藤嶌：確かに、結構イメージあるかも。山下：もうナチュラル「ガリレオ」だよね。藤嶌：ハハハ（笑）。なるほど、天才ってこと？山下：そうなの。あと、考えるときに右上を絶対に見ちゃう。藤嶌：確かに！山下：左上を見たことないもん。藤嶌：右左もちゃんとあるんだ（笑）。山下：絶対に右上を見ていると思う。これって解明したいよね。藤嶌：うんうん。山下：まあ……（気付いた）どなたか教えてください（笑）。藤嶌：フフフ（笑）。そこは皆さん（リスナー）の出番かもね。自分では気付けないことって、意外とファンの皆さんのほうが知っていたりするじゃん。よく見てくださっているので。山下：そうだね。藤嶌：だから、私たちのクセとか教えてください！山下：お願いします！＜番組概要＞番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！パーソナリティ：日向坂46（髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花、松尾桜）放送日時：毎週金曜 11:30～11:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/hitoiki/番組公式X：@hot_hitoiki46