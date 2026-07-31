村上春樹「“ひらめの縁側”って英語でなんていうんですか？」インバウンド急増の鮨店の“珍回答”に思わず微苦笑

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「村上RADIO」（毎月最終日曜 19:00～19:55）。

7月26日（日）の放送は「村上RADIO～村上の世間話8～」をオンエア。今回の放送は、村上さんが、日常の何気ない出来事や気づきを楽しく語りながら、お気に入りの音楽を聴く恒例企画「村上の世間話」の第8回目。今回は、7月3日に発売された村上さんの新作長編『夏帆 The Tale of KAHO』についての話や、海外の旅先でのエピソード、世界的ポップスターとの知られざる交流秘話などがたっぷりと語られました。

この記事では、後半1曲とお寿司屋さんでの話、クロージング曲、今日の言葉について語ったパートを紹介します。

◆Blossom Dearie「I'm Shadowing You」

妖精おばさん、ブロッサム・ディアリーが可憐に歌います。「I'm Shadowing You」、私はあなたを尾行しているの。なんか女性ストーカーみたいですね。大事に至らなければいいんですが。

【世間話】

最近はインバウンドが盛り上がっていて、和食のお店なんかでも外国の方をよく見かけるようになりました。この間も、京都でふらっとお鮨屋さんに入ったら、12人くらいのカウンター席だけの店だったんだけど、僕とうちの奥さん以外、全員お客が外国人でした。さすがにびっくりしましたね。ここは日本か、と。でも職人さんもちゃんと英語で受け答えしていて、感心しました。世の中、どんどん変化しているんですね。

そのあと、うちの近所のお鮨屋さんに入ったら、「村上さん、ひらめの縁側って英語でなんていうんですか？」と店主に訊かれて、「さあ、わかんないな」と言ったんですが、彼は外国人客に「これはなんですか？」と訊かれて、どう言えばいいのかわからなくて、「ひらめのテラスです」って答えたんだそうです。縁側だからテラス……なるほどねえと感心したんだけど、通じないよね、それじゃ。「はい、しっかり通じませんでした」ということでした。うーん、「fluke's fringe」とでも言えばいいのかな、とか言っておいたんですが、家に帰って調べてみたら、「fluke's fin」というのが正解でした。そうか、あれはひらめの鰭（ひれ）なんですね。

国際化が急速に進んで、お鮨屋さんも大変みたいです。まあ、いいことなんでしょうけどね。

＜クロージング曲＞

Larry Carlton「You Make Me Feel Brand New」

今日のクロージング音楽は、ラリー・カールトンの演奏する「You Make Me Feel Brand New」です。懐かしのフィラデルフィア・ソウル。いいですねえ。

「きみは僕に、まるで新しく生まれ変わったように感じさせてくれるんだ」、

そうですか、そういう恋人がいるといいですね。

＊

さて今日の言葉は、英国の政治家、ウィンストン・チャーチルさんの言葉です。

彼は彼の政敵ーー政治的に対立する宿敵ーーを批判糾弾してこのように述べました。

「この人物は、私が忌み嫌う美徳をすべて身につけ、私が敬愛する悪徳をひとつも持ち合わせていない」

うーん、こんなことを言われたら、糾弾された方も怒る前に、思わず笑っちゃいますよね。英国流のユーモアというか、愉快です。しかし日本の政治家にはこういう気の利いた発言はまずできないでしょうね。受けを狙って、ユーモアにもならない馬鹿げた冗談を言って、炎上するのがオチです。

「この人物は、私が忌み嫌う美徳をすべて身につけ、私が敬愛する悪徳をひとつも持ち合わせていない」

しかし、彼が敬愛する悪徳って、いったいどのようなものだったんでしょうね？

それではまた来月。

＜番組概要＞

番組名：村上RADIO～村上の世間話8～

放送日時：7月26日（日）19:00～19:55

パーソナリティ：村上春樹

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/