L'Arc-en-Cielが2024年に開催したツアー『ARENA TOUR 2024 UNDERGROUND』のライブ映像4曲が、29日から10月28日まで、JOYSOUNDの映像視聴サービス「みるハコ」で配信される。

今回の配信は、同ツアーのLIVE Blu-ray/DVD発売を記念して行われるもの。収録映像から厳選された4曲を、対象機種「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」が導入されている全国の対象カラオケルームで楽しめる。

L'Arc-en-Ciel『ARENA TOUR 2024 UNDERGROUND』

ライブ映像4曲を約18分にわたって上映

『ARENA TOUR 2024 UNDERGROUND』は、L'Arc-en-Cielが2024年に開催したアリーナツアー。今回の「みるハコ」では、メンバーによるパフォーマンスと、会場を埋め尽くしたファンの熱気を収めた映像4曲を約18分にわたって配信する。

カラオケルームの大画面と大音量によって、ライブ会場にいるような臨場感が味わえる。個室空間のため、周囲を気にすることなくペンライトを振ったり、歓声を上げたり、メンバーと一緒に歌ったりと、それぞれのスタイルでライブ映像を鑑賞できる。

視聴料金は無料、別途室料

配信期間は29日から10月28日まで。視聴料金は無料だが、カラオケルームの室料が別途必要となる。

対象となるのは、「JOYSOUND X1」と「JOYSOUND MAX GO」を導入している店舗のうち、「みるハコ」の配信に対応したカラオケルーム。対象店舗は特設ページで確認できる。

「みるハコ」は、カラオケルームで音楽やスポーツのライブビューイング、映画、アニメなどを視聴できるサービス。映像を見ながら会話や飲食を楽しめるほか、同じ作品を好む仲間と盛り上がったり、一人で映像に没入したりすることもできる。

2026年に結成35周年を迎えたL'Arc-en-Ciel。その軌跡を刻んだステージを、全国のカラオケルームで体感できる企画となる。