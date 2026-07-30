秦 基博「10周年は一息で駆け抜けた感覚でした」幾多の山と谷を越えて迎えた“デビュー20周年”の心境を明かす

グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00～13:53）。7月25日（土）の放送には、シンガーソングライターの秦 基博さんが登場！ デビュー20周年への思いや、7月7日にリリースされた新曲「ひとひら」の制作秘話について伺いました。秦 基博さんは、2006年11月にシングル「シンクロ」でメジャーデビュー。2016年には地元の横浜スタジアム（神奈川県）で、デビュー10周年を記念したワンマンライブを開催。そして、今年11月8日にデビュー20周年を迎えます。遠山：（デビュー20周年まで）あと2、3ヵ月ちょいくらいですか？秦：はい、そうですね。遠山：どうですか？ 何か意識することがあるのか、どんどん大きくなっていくものがあるのか、それとも別に何も変わらないのか。秦：「20年もやってきたんだな」と思うと、やっぱり、20という数字がなかなか重たいというか。自分的にはあっという間なんですけど、数字で見ると「あ……なかなかだな」みたいなのは思います。遠山：10周年のときとは全然違う？秦：そうですね。10周年のときは「一息で駆け抜けた」みたいな感覚がありましたけど、そこからまた何回も山も谷もあって20年（を迎えた）という感じはありますね。遠山：秦さんは7月7日、七夕の日に新曲「ひとひら」を配信リリースしました。遠山・潮：おめでとうございます！秦：ありがとうございます。潮：こちらはテレビアニメ「透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。」のオープニングテーマで、秦さんが作品のために書き下ろした楽曲です。遠山：この曲を聴いて、はかない気持ちにもなったし、きれいだなと思いました。あと、聞いたことのない言葉も出てきて……例えば、最初の「人いきれ」っていうのは、もともとある言葉ですか？秦：そうですね。人混みの熱気というか、それを「人いきれ」と言います。遠山：その言葉遣いも奥ゆかしさを感じましたし、「浜木綿（はまゆう）」はお花ですよね？秦：そうです。遠山：どういう花か僕は知らなかったので、その花言葉を調べたりしたのですが、浜木綿は秦さんが好きなお花なのですか？秦：実は「透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。」のなかで、結構ポイントとなるお花なんですよ。今回、僕は原作の小説を読んでから楽曲を書いたんですけど、そのなかのキーワードとして浜木綿が出てくるので、楽曲のなかでも使いました。遠山：具体的に、この曲はどこから作り始めていったのですか？秦：歌い出しからですね。この曲を作り始めるときに、夏のいろんな情景をコラージュして、何か1つの景色が浮かび上がるような曲にしたいなっていうイメージがまずあったんです。それで、ストーリーの最初のシーンを思い描いたときに、川沿いを2人で並んで歩いているところが浮かんできたので、そういった歌い出しになりましたね。遠山：改めて、「ひとひら」は秦さんにとってどんな曲になりましたか？秦：夏の断片を集めると、夏の終わりだったり、いろんな側面があると思うんですけど、夏が持っている“切なさ”みたいなものを表現できたらという思いを込めた曲になりました。次回8月1日（土）の放送は、リーガルリリーのたかはしほのかさん（Vo.／Gt.）と海さん（Ba.）をゲストに迎えてお届けします。＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00～13:53パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/番組公式X：@JA_CDJ