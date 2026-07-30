フリューのプリ機に8月、なんと、あの「M!LK」が登場。推しメンとツーショット風やメンバーの一員風など、ファンにはたまらない特別なコラボが始まります!

/

M!LK × フリュー プリ機コラボ開催決定❣️

＼

フリューのプリ機『CENTI:U』『Meidy』にて、M!LKとの期間限定コラボを開催します📸

メンバーとのツーショット風プリや、「M!LK set」ではメンバーの一員になったような特別デザインも!

限定スタンプ&楽曲BGMなど、本コラボだけの特別なコンテンツが盛りだくさん!

全国22店舗限定で特別外装の『CENTI:U』も登場します!

※M!LKメンバーの出演・来店予定はございません。

.

🗓️開催期間

8月3日(月)～8月31日(月)

.

ぜひ、M!LKとの特別な体験をお楽しみください💖

.

詳細はこちら⇩

https://sd-milk.com/contents/1095537

(@milk_infoより引用)

今回、「M!LK」とコラボするのは、フリューのプリ機『CENTI:U(センチユー)』『Meidy(メイディー)』の2機種。撮影・落書き中には、「イイじゃん」「爆裂愛してる」「好きすぎて滅!」「アイドルパワー」の4曲がBGMとして流れ、気分を盛り上げてくれるのだとか。

また、両機種ともに、「佐野勇斗set」「塩﨑太智set」「曽野舜太set」「山中柔太朗set」「吉田仁人set」「M!LK set」の撮影フレーム&シールふちセットが用意されていて、各メンバーのセットでは全3種類の衣装を着たメンバーと一緒に撮影しているかのような“ツーショット風プリ”を。「M!LK set」では、まるで自分もメンバーの一人になれたかのような没入感のあるプリを撮影することができるんです!

さらに『Meidy』では、本機種限定コラボスタンプを搭載。「滅!」や「バ・ク・レ・ツ」など大人気楽曲のフレーズにちなんだスタンプや、メンバー考案の公式概念キャラクターも用意されているほか、本コラボを記念して、「M!LK」の5人を大きくプリントした特別外装の『CENTI:U』が全国に22台限定で設置されるのだそう。

このニュースに、「えぐいちょっとまってプリ機とコラボは予想外すぎる笑笑笑笑笑笑」「神ですか…!? 仁人くんとハートできるとかありがとう(泣」「私もM!LKに…?」「これは撮らな!」「やば!!最高すぎるコラボありがとうございます(泣」「撮りまくりますWWWWW」などなど、泣いて喜ぶファンが続出。これは行列必至ですね。

コラボ期間は8月3日～31日まで。今年の夏休みは、「M!LK」とプリ機で思い出作りしてみては?

(C)SDRinc.

★