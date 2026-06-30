星野リゾートが展開する「星のや富士」(山梨県南都留郡)は9月11日から、「秋の森 グランピング滞在」を提供する。

同施設は富士箱根伊豆国立公園にあり、標高840～940mほどの丘陵地に面している。日ごとに夜が長くなるこの時期、森に一歩足を踏み入れると木の実やキノコが見つかり、生き物たちの気配を感じることができる。2026年9月11日～12月2日の期間、心地良い気候の中、グランピングマスターとともに自然を楽しむ滞在を提案する。

落ち葉が広がる道で、森の恵みを見つける

「秋の森 ディスカバーウォーク」は、富士北麓の森を彩るスギやヒノキなどの木の実やキノコを見つけながら、散策するアクティビティ。同施設のスタッフであるグランピングマスターの案内のもと、落ち葉で柔らかくなったクラウドテラスの散策路を踏みしめ、秋の穏やかな風や柔らかい陽射しなどの刻一刻と変わる自然豊かな表情を楽しむ。料金無料、予約不要で参加できる。

澄んだ月明かりの下で夜長を嗜む「月光ラウンジ」

満月とその前後を含む各月三夜限定で森の中に現れるラウンジ。空気が澄み、月が美しく映える季節。富士北麓に伝わる、月の出を語らいながら待つ「月待(つきまち)」の風習に倣い、月をイメージした限定カクテルを提供する。月にまつわる書籍や月光で影絵も楽しめる本を読みながら、秋の夜長の涼しさと静けさを焚き火とともに堪能できる。料金無料、予約も不要となっている。

コーヒーと山梨の秋の味覚を味わう「森のひととき」

紅葉も楽しめる秋の森で、グランピングらしく野趣あふれるコーヒータイムを堪能できる。パチパチと薪が爆ぜる音の響きに耳を傾け、山梨の秋の味覚である葡萄を使った小菓子とともに、焚き火でワイルドに煮出した香り豊かなフィールドコーヒーを味わえる。料金無料、予約不要。

富士の森を嗅覚で紐解く「薫る森の蒸留」

「薫る森の蒸留」では、森の素材で抽出された蒸留水の香りを楽しむことができる。同施設にも自生するヒノキ、秋に咲き爽やかな香りが漂うヨモギの花や、松ぼっくりなど富士北麓を彩る素材をセレクトした。すがすがしい空気の中、目の前で一滴ずつ抽出される香りとともに、実り深まる森の奥深さを嗅覚で楽しむ。料金無料、予約不要。

特製割り下地で贅沢に堪能する「山麓の赤ワインすき焼き鍋」

秋夜に滋味豊かな旬の野菜と和牛を囲むディナータイム

秋の心地よい夜風を感じる夕暮れ時に、キャビン(客室)で特製のすき焼き鍋を提供する。旨味が凝縮された柔らかな和牛と、実りの秋ならではの滋味豊かな季節の野菜を、コクのある赤ワインをベースにした特製の割り下地で華やかな香りとともに楽しめる。料金は1名あたり18,150円。公式サイトにて前日まで予約を受け付ける。