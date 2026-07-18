「星野リゾート トマム」(北海道勇払郡)は9月1日から、「ファームアフタヌーンティー」(1名8,500円)を開催する。

トマムと秋を感じられるアフタヌーンティーセット

開催期間は9月1日～10月15日。料金は1名8,500円で、アフタヌーンティーセット、カートで巡るファームツアーが含まれる。定員は1日6組まで(1組2名まで)。公式サイトにて7日前まで予約を受け付ける。

ファーム星野のバターを味わう、今年の新作メニューが登場

ファームアフタヌーンティーで提供するのは、冬に備えて脂肪分を蓄え、甘みと濃厚な味わいのバランスが良い、ファーム星野の乳製品を使用して作る、9種類の小菓子やセイボリー。今年は新たに、ファーム星野の作り立ての「バター」と「バターサンド」が登場。バターはシンプルなスコーンに合わせ、なめらかでやさしい口どけと、素材の持ち味を生かした風味を楽しめる。また、バターサンドはバターのシルキーな味わいを楽しめる一品。秋ならではの食材を使用し、凝縮した甘みと塩味、それぞれの味わいのバランスがとれた、ここでしか味わえない全9品を提供する。

トマムの乳製品を使用した9種の小菓子とセイボリー

ファーム星野のバターを使用した今年の新作メニュー

ファーム星野の品種別牛乳に合わせた3種類のミルクティー

ファーム星野では、ホルスタイン・ブラウンスイス・ジャージーの3品種の牛を飼育している。品種ごとに牛乳の味わいが異なるため、その違いを楽しめるよう、品種別牛乳に合わせて茶葉を提供する。例えば、ジャージー牛から採れた牛乳と合わせるのはアッサムの茶葉。濃厚で甘みの強い牛乳と香り高い紅茶の味わいにより、3つのうち最もコクのある味わいを楽しめる。

品種別牛乳に合わせた3種類のミルクティー

約100ヘクタールの大草原を巡るファームツアー

アフタヌーンティーを体験する前に、約100ヘクタールの広大なファームエリアを、コンシェルジュがカートに乗って案内するファームツアーを実施する。ファーム星野の乳牛や乳製品についての話を聞きながら、白樺の黄葉が揺れる広大な牧草地で、牛がのびのびと過ごす穏やかな風景に出会える。エリアを巡った後は、秋の澄んだ空気と北海道の自然を感じながら、ゆったりとアフタヌーンティーを楽しめる。

ファームコンシェルジュと巡るファームエリア