「星野リゾート トマム」(北海道勇払郡)は9月1日、秋に旬を迎える鮭をとことん味わい尽くすイベント「とことん鮭フェス」を開催する。

とことん鮭フェスの全景

同リゾート近郊には、秋に鮭が遡上する鵡川(むかわ)の源流があり、この地にとって鮭は実りをもたらす象徴的な存在。また、秋は各地で収穫と醸造が活気づく「ワインの旬」でもある。同イベントは、秋を代表する味覚である「鮭」と「北海道のワイン」を掛け合わせ、新しい楽しみ方を発見する知的な愉しみを体験してほしいという想いから誕生した。秋風が吹き抜けるホタルストリートの心地よい屋外空間で、食、遊び、装飾を通して鮭の魅力を再発見し、「鮭に満ちた」滞在を楽しめる。開催期間は2026年9月1日～9月30日。

リゾート内の店舗をハシゴして味わう限定鮭グルメ

鮭にちなんだメニュー

リゾート内の7店舗では、定番のいくら丼からイベント限定メニューまで、各店の個性を活かした多彩な鮭料理を提供する(1,000円～)。メニューには、いくらを贅沢に乗せた王道の丼ぶりのほか、鮭の出汁を効かせた特製スープの「鮭ラーメン」、トリュフとモッツァレラチーズが豊かに香る「サーモンステーキ」、魚の形をしたパイを添えた「サーモンハーブサラダ」といった同イベント限定の創作料理が登場。秋色に染まるエリア内をハシゴしながら、ここでしか味わえない秋鮭の魅力を堪能できる。

秋空の下、鮭×ワインのマリアージュを楽しむ

厳選された北海道のワインとフィンガーフード

爽やかな秋空が広がるデッキでは、秋鮭の美味しさを引き立てる厳選された北海道のワイン(900円～)を提供する。焼き鮭の香ばしさと見事に調和する「白ワイン」、鮭の脂の旨味をさっぱりと引き立てる爽やかな「ロゼワイン」、そして鮭本来の豊かなコクとマッチする軽やかな「オレンジワイン」から好みのワインを選べる。爽やかな秋空の下、フルーティーなワインと香ばしい鮭のフィンガーフードが織りなすマリアージュを気軽に楽しめる。

鮭の装飾に彩られた賑やかな空間で楽しむ「鮭ゲーム」

左:ホタルストリートで、とことん鮭フェスを楽しむ様子/右:鮭ルーム 限定グッズ

期間中のホタルストリートは、鮭をモチーフにした装飾や鮭柄のクッションに彩られた活気ある空間に変わる。デッキでは、客室「鮭ルーム」にちなんだ鮭グッズを販売。さらに、いくらに見立てたボールを投げる「いくらの玉入れ」や、ゲーム盤のパネルに鮭の一生がデザインされた「ピンボールゲーム」など、鮭にちなんだゲームを毎日開催する。