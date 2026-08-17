Juice=Juice段原瑠々 “憧れの先輩”鞘師里保との共演に大興奮「好きすぎてお話しできない（笑）」

鞘師里保がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「鞘師里保のライフアップ・チョイス supported by マイベスト」（毎週土曜9:30～9:55）。

8月のマンスリーゲストとして、ハロー!プロジェクトに所属するアイドルグループ・Juice=Juice（ジュース ジュース）から段原瑠々（だんばら・るる）さんと松永里愛（まつなが・りあい）さんが登場。

8月1日（土）の放送では、段原さんがリーダーとして大切にしていることや個性あふれるキャッチコピーなどについて語ってくれました。

◆憧れの先輩との共演に喜び

鞘師：今月のゲストはこの方々です！

段原・松永：せーの！ Juice=Juiceです！

段原：リーダーの段原瑠々です。

松永：松永里愛です。

段原・松永：よろしくお願いします！

鞘師：ようこそお越しくださいました。忙しいんじゃないですか？

段原：楽しくやっています！

鞘師：この前もレッドカーペットを歩いている映像が、いろんなSNSで流れてきました。すごくかっこいいなと思いながら見させていただいております。（リスナーの）みなさんにご説明させていただくと、私、鞘師はもともとハロー！プロジェクトにおりまして、そのなかで今ハロプロを引っ張っているおふたりでございます！ 瑠々ちゃんは、久しぶりですね？

段原：めちゃくちゃ久しぶりですよね。それこそハロー！プロジェクトの武道館とかで、観覧で来ている鞘師さんを遠目から見る、みたいな（笑）。すごく好きすぎて、お話しできないです（笑）。

鞘師：とんでもないです！

段原：こういうお仕事で今回ご一緒できて、めちゃくちゃ嬉しくてワクワクしています！

鞘師：地元も同じで、地元にいたときから仲良くしてくれていたので、こういう形でお会いできて嬉しいなと思います。松永さんとは、ほぼ初めましてですよね。

松永：初めましてです！

鞘師：里愛ちゃんとお呼びしてもいいですか？

松永：ありがとうございます！

鞘師：里愛ちゃんもテレビに出たり歌ったりする機会が一気に増えたと思うんですけど、どの映像を見ても歌がうまくって、かっこいいです。

◆年齢差をつなぐリーダーの役割

鞘師：ここでJuice=Juiceのプロフィールを紹介させていただきます。Juice=Juiceは（2013年に）ハロプロ研修生内の新ユニットとして誕生しました。今年、結成13年目となりまして、11人組のアイドルパフォーマンスグループとなっております。段原瑠々さんは、Juice=Juiceのリーダーでもあります。あっという間にハロプロを背負う、引っ張っている存在になっていると思いますけども、リーダーとして大切にしていることってありますか？

段原：先輩・後輩の関係があるので、Juice=Juiceも加入1年目を迎えたばかりのメンバーから、私のように活動10年目くらいのメンバーまでいるんですね。リーダーの意見が通りやすくなってしまう部分もあると思います。だからこそ、みんなの意見をちゃんと聞きたいなと思っていて、話し合いをよくするようにしています。今、みんなが思っていることを汲み取りながら、私がうまく導いていけたらいいなと思いますし、1人で抱え込まず、みんなにも頼りたいなと思っています。

鞘師：素敵なモットーですね。里愛ちゃん的にリーダーはどうですか？

松永：みんな瑠々さんのことが本当に大好きですし、何よりも尊敬しています。パフォーマンスのときも背中で語ってくれる感じがあるので、「ついて行きたい！」って思えます。追いつきたい、追い越したいって思えるリーダーですし、普段からメンバーの話をよく聞いてくださるので、みんなで活動している感じがあるのがすごく嬉しいなって思います。

鞘師：素敵なグループですね。

松永：ありがとうございます！

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音声版「鞘師里保のライフアップ・チョイス」

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＜番組概要＞

番組名：鞘師里保のライフアップ・チョイス

放送日時：毎週土曜9:30～9:55

パーソナリティ：鞘師里保

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/choice/