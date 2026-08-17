妊娠前に卵管閉塞と診断、体外受精か手術かの選択肢で卵管を通す手術を選択　やしろ優が自身の経験を語る　『ダマってられない女たち season3』

ABEMAオリジナルバラエティ『ダマってられない女たち season3』(毎週金曜22:00〜)#6が14日に配信された。

やしろ優が日常生活にも影響する悩みを告白

番組では、やしろ優のフェムケアに密着。4年前の出産後から尿漏れに悩み、咳やジャンプ、走るなど、お腹に力が入るたびに漏れてしまうというやしろ。運動を伴うロケでは「大人用のおむつとかして挑んでたりします」と、日常生活にも影響する悩みを告白した。

「何も気にせず子供と遊びたい」という思いから、女性特有の悩みを専門に診療するクリニックを訪れたやしろは、膣の状態を詳しく調べる“膣ドック”を体験。検査を通して自身の身体の状態を実際に確認し、「自分でケアする時に思い浮かべながらできる」「絶対自分の見た方がいい!」と驚きを口にする。

さらに診察では、妊娠前に卵管閉塞と診断され、手術を受けていたことも告白。体外受精か手術かという選択肢を提示され、卵管を通す手術を選択したところ、その後、妊娠したと語ったやしろ。「普通に子どももできるものだと本当に安易に考えてた」と明かしつつ、「ちゃんと調べて自分の体と向き合うってめっちゃ大事なんだなって、そこで思いましたね」と自身の経験を語った。

やしろ優が治療を振り返る「これは大発見!」

検査の結果を受け、骨盤底筋を鍛えるトレーニングやレーザー治療にも挑戦したやしろは「初めて膣と向き合えましたね」「ずっと悩んできたのがこんな簡単に、しかもノンストレスで受けられるのはありがたい。これは大発見!」と治療を振り返り、息子の運動会に向けて「ノー尿漏れで走り切りたい」と意気込んだ。

スタジオでも、フェムケアについて「何をしたらいいのか分からない」という声が上がるなか、剛力彩芽は「自分が何に悩んでるかも正直わからない場合がある。(膣ドッグで)実はここに悩んでたんだ、みたいなものを知れる可能性があるっていうのは、すごく大切」とコメント。MEGUMIも、年齢を問わず自分の身体と向き合うことの大切さを語った。