「それを見た日奈子さんが…」阪口珠美、乃木坂46時代の先輩に“怒られた”理由とは

元乃木坂46の阪口珠美が、自身がパーソナリティを務めるニコニコチャンネル＋『阪口珠美のたまみのとなりの席』で、乃木坂46時代の先輩・北野日奈子とのエピソードを語った。

阪口珠美

乃木坂46時代のライブツアーの思い出「ドキドキしながら……」

番組内では、6月13日に開催されたラジオ番組『阪口珠美のだいすこ日和』公開収録イベントの話題に。公開収録の2部には、乃木坂46時代の先輩・北野がゲストとして出演したそうで、阪口は「イベント前日に(伊藤)かりんさんとランチに行っていて、それをみた日奈子さんが怒ってました(笑)。『誰にでも大好きって言うんだから!』って言われました(笑)」と、エピソードを披露した。

この北野からのラブコールに、阪口は「みんな好きなんですよね……全員が好きで順位とかないんですけど、(日奈子さんは)『私が一番ってことだよね!?』って言ってくれて(笑)」と笑顔を見せていた。

また、乃木坂46のライブツアーでの思い出についてのお便りが寄せられると、阪口は各地のケータリング事情を告白。ライブ後に食事会が行われることもあったそうで、「自由参加型なんですけど、先輩と仲良くなれるチャンス。『あの先輩と仲良くなろう!』と決めて、ライブの後なのにめっちゃドキドキしながら行っていました」と振り返った。

実際に食事会を通じて、仲良くなった先輩もいたといい、「能條(愛未)さんとか、斎藤ちはるさんとかは、先輩たち同士の仲を見ていると、ハッピーな感じなんですけど、後輩には人見知りをする方だったので、ご飯会で距離を縮めてくれた思い出があります」と明かした。