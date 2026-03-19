「絶対に遅刻もしない」乃木坂46中村麗乃が絶賛する“同期メンバー”とは「めっちゃクールな感じかと…」

元乃木坂46で俳優の中村麗乃が17日、阪口珠美がパーソナリティーを務めるニコニコチャンネル＋『阪口珠美の「たまみのとなりの席」』に出演。乃木坂46オーディション当時の互いの印象を明かした。

『阪口珠美の「たまみのとなりの席」』は、たわいもないトークで盛り上がりながら、今後の活動の幅を広げていくために、色々なことにチャレンジする番組。17日の配信には、番組初のゲストとして阪口と同期だった中村が出演。阪口は2024年7月、中村は2025年6月に乃木坂46卒業し、今回が卒業後の初共演となった。

視聴者から「お互いの第一印象は?」という質問が寄せられると、中村は「めっちゃクールな感じかと思った」と阪口の印象を告白。「オーディションの最終審査の楽屋で、1人でスッとたたずんでいて、同い年と聞いてびっくりだった」と振り返った。

一方、阪口は「目がクリクリでスタイルもすごいし、お人形さんみたいだと思っていた。フワフワしているのかなと思っていたら、本当にフワフワしていました(笑)」と回顧。しかし、10年経った現在は印象に変化もあったそうで、「フワフワしているけど、決めるところは決める。かっこいい瞬間がいっぱいある」と話した。

中村も現在の阪口の印象について「すごく真面目」と回答。「絶対に遅刻もしないし、提出期限もちゃんと守る。なんなら少し早めにやるので、行動の一つひとつが真面目だなと思う」と絶賛していた。