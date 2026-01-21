「初めて母性を覚えさせてくれた」元乃木坂46阪口珠美、“推し”の存在を明かす「愛犬以外で…」

元乃木坂46の阪口珠美が16日、自身がパーソナリティーを務めるニコニコチャンネル＋『阪口珠美のたまみのとなりの席』で、乃木坂46での“推し”を明かした。

『阪口珠美の「たまみのとなりの席」』は、たわいもないトークで盛り上がりながら、今後の活動の幅を広げていくために色々なことにチャレンジする番組。

「今でも聴いている乃木坂46の曲はありますか?」と視聴者からのメールが寄せられると、阪口は「今は、『世界で一番 孤独なLover』とか。初期の頃の曲が、10年以上前だと気づいて! それがエモくて聴いています。“好きだったな～”“かわいかったな～”とファンだった頃の感覚に戻れる。『気づいたら片想い』とか!」と明かした。

また、卒業した現在でも乃木坂46は目に留まるそうで、「歌番組に出ていると、やっぱりかわいい! ってなります。誰が映ってもとびきりかわいい」と絶賛。特に推しているメンバーについて聞かれると、「5期生の小川彩ちゃん」と答え、「私に初めて母性を覚えさせてくれた人間。愛犬以外で『あぁ、かわいい～!』と思ったのは、あーや(小川の愛称)だけでした」と理由を明かし、笑いを誘っていた。

【編集部MEMO】

阪口珠美は、2001年11月10日生まれ、東京都出身。2016年に乃木坂46 3期生オーディションに合格。2024年7月にグループを卒業し、舞台『醉いどれ天使』などに出演。2月12日スタートのMBSドラマ特区『救い、巣喰われ』で連続ドラマ初出演。駆け出しアイドル・南瀬天を演じる。 自身がパーソナリティーを務めるニコニコチャンネル＋『阪口珠美の「たまみのとなりの席」』は、月1回の生配信。前半は誰でも視聴可能な無料パート、後半は有料会員限定となっている。