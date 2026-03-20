「誰もやっていません(笑)」阪口珠美、乃木坂46 三期生内に存在した“幻の約束”を告白

元乃木坂46の阪口珠美が17日、自身がパーソナリティーを務めるニコニコチャンネル＋『阪口珠美のたまみのとなりの席』で、乃木坂46・梅澤美波の卒業について語った。

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乃木坂46・梅澤美波の卒業にコメント

『阪口珠美の「たまみのとなりの席」』は、たわいもないトークで盛り上がりながら、今後の活動の幅を広げていくために、色々なことにチャレンジする番組。

17日の配信には、昨年6月に乃木坂46を卒業した中村麗乃がゲスト出演。番組内で、2人にとって同期でもある梅澤の卒業について触れると、阪口は「みんな直接はっきりとは伝えなくて、『卒業するんじゃない……?』みたいな空気感がある」とグループ内の雰囲気について明かす。

さらに、阪口は「(三期生内で)卒業を発表する前に三期生のグループトークで先に報告しようという話が一瞬あったんですけど、誰もやっていません(笑)」と告白。これには中村も「確かに……! 誰もやってない!」とうなずいていた。

改めて、同期でグループのキャプテンを務めた梅澤の卒業について、阪口は「うめはキャプテンとしてすごくがんばっている姿を見ていた。自分より人のため、グループのために動いてくれる子なので、幸せになってほしいです」とメッセージを送った。

梅澤とはユニットを組んだ経験もある中村も、「これは卒業するみんなに通ずるけど、これからは自分のために、幸せの道を新たに見つけられたらいいなと思う」と伝えていた。

【編集部MEMO】
阪口珠美は、2001年11月10日生まれ、東京都出身。2016年に乃木坂46 3期生オーディションに合格。2024年7月にグループを卒業し、舞台『醉いどれ天使』などに出演。2月12日スタートのMBSドラマ特区『救い、巣喰われ』で連続ドラマ初出演。駆け出しアイドル・南瀬天を演じる。

自身がパーソナリティーを務めるニコニコチャンネル＋『阪口珠美の「たまみのとなりの席」』は、月1回の生配信。前半は誰でも視聴可能な無料パート、後半は有料会員限定となっている。

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