2026年9月6日よりテレビ朝日系にて毎週日曜午前9:00～9:30に放送する『仮面ライダーマイス』より、第3弾キャストが解禁された。

今回解禁されたのは、秋谷郁甫(あきや・いくほ)演じる主人公の音澄宙(おとすみ・そら)／仮面ライダーマイスと対する十二支同盟の構成員2名。十二支同盟の戌(いぬ)、ヴァンケン／仮面ライダーヴァンケン役を岩永丞威、未(ひつじ)のムトン／仮面ライダームトン役を長谷川かすみが演じる。

文学に造詣が深い十二支同盟の「戌」は岩永丞威

今回明らかになった十二支同盟の戌(いぬ)ヴァンケン／仮面ライダーヴァンケン役を、岩永丞威が演じる。ヴァンケンは常に歌集を持ち歩くほど文学に造詣が深く、鋭い嗅覚で人々を襲う怪物・不可思議をいち早く察知して立ち向かう。

岩永は抜群の運動神経と鍛え抜かれた身体能力を武器に、俳優としてドニー・イェン主演の映画『燃えよデブゴン TOKYO MISSION』、映画『ブルーロック』に出演するなど、国内外の作品に出演している。





ヴァンケン／仮面ライダーヴァンケン役 岩永丞威

ヴァンケン／仮面ライダーヴァンケン役 岩永丞威 コメント

この度、十二支同盟・戌の座を務めるヴァンケン／仮面ライダーヴァンケンを演じさせていただきます、岩永丞威です。

55周年という記念すべき節目の『仮面ライダー』に参加できることを、大変光栄に思います。長い歴史の中で多くの方に愛され続けてきた作品の一員になれる喜びと同時に、その重みと責任を胸に、一つひとつのシーンを大切に演じています。

ヴァンケンは、任務と仲間を何よりも優先する、揺るぎない忠誠心を持つ十二支同盟の番犬です。ドーベルマンのように、冷静な判断力と鋭い洞察力、そして恐れを知らない勇敢さを兼ね備えています。

ヴァンケンの活躍を、ぜひ見守っていただけたら嬉しいです。

ヴァンケンを慕う十二支同盟の「未」は長谷川かすみ

十二支同盟の未(ひつじ)であるムトン／仮面ライダームトン役は、『王様戦隊キングオージャー』(2023年～2024年)にも出演した長谷川かすみが演じる。普段は眠ってばかりいるが、ヴァンケンを「ケン様」と慕い、ヴァンケンのこととなると他の十二支でも手か付けられなくなるという。





#ムトン／仮面ライダームトン役 長谷川かすみ

ムトン／仮面ライダームトン役 長谷川かすみ コメント

ムトン／仮面ライダームトンを演じさせていただきます、長谷川かすみです。

仮面ライダー55周年という記念すべき作品に携わる事ができ、とても嬉しく思います。

まさか私が変身する時が来るとは…!

正直驚きましたが、任せていただいたことに感謝して、楽しみながら真摯にムトンと向き合って、共に人生を歩んでいこうと思います。

私の演じるムトンは怒ると手がつけられなくなりますが、愛が深く人情味のあるキャラクターです。

個性が強い十二支同盟の中で、ムトンはどのようなポジションなのか、そしてどのように宙や他の十二支メンバーと関わっていくのか、楽しみにしていて下さい!