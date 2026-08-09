8月9日より東映特撮ファンクラブ(TTFC)にて配信中のTTFCオリジナル『仮面ライダーゼッツ ＳＥＲＩＥＳ ＯＦ ＳＩＳＴＥＲ’Ｓ ＳＵＢＳＴＯＲＹ エージェント美浪』の「Ｌａｓｔ Ｍｉｓｓｉｏｎ－4」に、謎の敵・コードナンバー：サーティーン役で青柳尊哉が出演している。また、『エージェント美浪』キャラクターグッズの受注生産販売も決定した。

コードナンバー：スリーを継ぐ者…?

『仮面ライダーゼッツ』の舞台裏で起こる、万津莫の妹・美浪(演：八木美樹)を主人公に毎週東映特撮ファンクラブ(TTFC)にて配信されているスピンオフドラマ『仮面ライダーゼッツ ＳＥＲＩＥＳ ＯＦ ＳＩＳＴＥＲ’Ｓ ＳＵＢＳＴＯＲＹ エージェント美浪』の「Ｌａｓｔ Ｍｉｓｓｉｏｎ－1」でCODEの資料とコードナンバー：スリーの指輪を手に後ろ姿を見せていた謎の男の正体が、8月9日より配信中の「Ｌａｓｔ Ｍｉｓｓｉｏｎ－4」でついに明らかになった。その名はコードナンバー：サーティーン。「コードナンバー：スリーを継ぐ者」という彼の発言の真意は一体とは?

そんな不敵な笑みを浮かべた強敵を演じるのは、『仮面ライダードライブ』(2015)、TTFCオリジナル『ヨドンナ ＴＨＥ ＦＩＮＡＬ』(2024)、そして『仮面ライダーガッチャード』(2024)で「スターシャイン星野」を演じて以来2年ぶりの東映特撮出演となる青柳尊哉だ。今にも闇の力をお借りしそうなその雰囲気はまるで某宇宙人……?

『エージェント美浪』、『ゼッツあにめ』グッズが販売決定!

『仮面ライダーゼッツ ＳＥＲＩＥＳ ＯＦ ＳＩＳＴＥＲ’Ｓ ＳＵＢＳＴＯＲＹ エージェント美浪』『ゼッツあにめ ドリームアルバイターばく』の新規キャラクターグッズについて、受注生産販売を行うことが決定した。8月18日より受注受付を開始する。

『ゼッツあにめ』のキャラクターたちが勢揃いする「ミニ缶バッジセット」をはじめ、『エージェント美浪』ファン必見の「ツインアクリルスタンド」などが揃う。今週『エージェント美浪』に登場したばかりのコードナンバー：サーティーン、ロードサーティーンも、アクリルスタンドとして商品化する。

受注期間は、8月18日正午12：00～9月4日23：59。

TTFC会員限定【受注生産販売】『エージェント美浪』商品

ツインアクリルスタンド(キャットナイトメア/万津美浪)／￥1,500(＋税)

ツインアクリルスタンド(ロードセブンティーン/コードナンバー：セブンティーン)／￥1,500(＋税)

ツインアクリルスタンド(ロードサーティーン/コードナンバー：サーティーン)／￥1,500(＋税)

※予約情報・ほか商品の詳細は後日発表する。

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