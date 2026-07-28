すかいらーくレストランツが運営する「ステーキガスト」は7月30日、「仙台牛サーロイン」フェアを全店で開催する。

仙台牛は、宮城県内で肥育された黒毛和牛のうち、日本食肉格付協会の枝肉取引規格で最高ランクである「5等級(A5・B5)」のみに格付けされたものにだけ許される、日本唯一の超高級ブランド牛肉。脂肪と赤身のバランスが絶妙で、口当たりが良くなめらかかつ、まろやかな風味と豊かな肉汁が特長。

仙台牛ー国内最高峰の黒毛和牛ー

同フェアでは、仙台牛のサーロインならではの上質な旨みを、より気軽に楽しめるよう、仙台牛のステーキを2,000円台の特別価格で提供する。販売期間は7月30日～9月中旬までを予定しており、食材がなくなり次第終了となる。

「仙台牛 サーロインステーキ(約120g)」(2,739円)のほか、仙台牛 サーロインステーキ(約400g)に健康サラダバーフルセットを組み合わせたシェア向けメニューも用意する。健康サラダバー2人前付きは7,590円、3人前付き8,140円、4人前付き8,690円。

同店では、すべての鉄板メニューにセットで注文できる各種サラダやライス、スープバーセットを用意している。健康サラダバーフルセットは、サラダ・特製カレー・スープ・デザート・ライス/パン等が食べ放題のセットとなる。小学生以下には「キッズ健康サラダバーフルセット」(400円)を用意している。3歳以下は無料。