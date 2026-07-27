本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。今週は、マンゴー風味を楽しめる白くまアイスや、ずんだ餡を包んだ大福など、旬の素材を使用したスイーツが目白押しです!

【2026年7月・8月】新発売! セブンイレブンの注目新商品スイーツ5選
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2026年7月・8月の新商品5品まとめ(7月28日～8月3日)

「とろけるホイップミルクプリン 塩バニラ」(259円)

  • 「とろけるホイップミルクプリン 塩バニラ」(259円)

    「とろけるホイップミルクプリン 塩バニラ」(259円)

価格 : 259円
販売地域 : 北海道、関東、山梨県、長野県、静岡県、近畿、中国、四国、九州

ミルクの優しい味わいに、バニラの豊かな甘さとほんのりとした塩気の組み合わせが絶妙な塩バニラの風味がアクセントになったミルクプリンです。

「7プレミアム マンゴー大好きな白くま」(354円)

  • 「7プレミアム マンゴー大好きな白くま」(354円)

    「7プレミアム マンゴー大好きな白くま」(354円)

価格 : 354円
販売地域 : 全国

マンゴー氷に練乳をマーブル状に混ぜ込み、マンゴーソース、マンゴー果肉をのせたマンゴーづくしの白くまアイスです。

「瀬戸内レモンケーキ」(280円)

  • 「瀬戸内レモンケーキ」(280円)

    「瀬戸内レモンケーキ」(280円)

価格 : 280円
販売地域 : 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県

瀬戸内レモン果皮と瀬戸内レモン果汁を使用したさっぱり食べられるレモンケーキです。

「パリパリ食感ショコラシフォン」(429円)

  • 「パリパリ食感ショコラシフォン」(429円)

    「パリパリ食感ショコラシフォン」(429円)

価格 : 429円
販売地域 : 茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、長野県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、九州

ココアシフォンケーキにチョコホイップとパリパリした食感のチョコを組み合わせたカップスイーツです。

「ずんだクリーム大福」(181円)

  • 「ずんだクリーム大福」(181円)

    「ずんだクリーム大福」(181円)

価格 : 181円
販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿

もっちりとした大福生地で、粒感を残したずんだ餡とクリームを包みました。東北だけでなく全国で親しまれているずんだ餡のクリーム大福です。
※7月29日以降順次発売

まとめ

マンゴー氷、果肉、ソースをのせた「7プレミアム マンゴー大好きな白くま」は、ジューシーな旨味がたまらない! 「瀬戸内レモンケーキ」は、瀬戸内産のレモンが食べ応えのあるスポンジに、爽やかな味わいをもたらしてくれます。和スイーツが好きな人は、やさしい味わいのずんだを使用した「ずんだクリーム大福」がおすすめ◎!

そのほか、バニラ風味に夏らしい塩気を感じられる「とろけるホイップミルクプリン 塩バニラ」や、濃厚なショコラの風味とパリパリ食感がクセになる「パリパリ食感ショコラシフォン」など、さまざまなスイーツが発売されているので、ぜひお近くのセブンイレブンに足を運んでみてはいかがでしょうか。

その他商品はこちらをチェック : 今週の新商品｜セブン‐イレブン～近くて便利～

※画像は公式ホームページより引用

いけたらいくわ

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いけたらいくわ

ウェブメディアの広告制作を経て、都内でOLをしながら、ほそぼそと執筆活動を行う。妄想や、日常に感じたことを言葉にするのが得意。

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