【2026年7月・8月】今週発売! セブンイレブンの新商品まとめ5選

本記事では、セブンイレブンで購入できるお弁当や麺類などの新作情報をご紹介。 今週は、ピリ辛スープがクセになる冷やしそばや、2種のスパイスを使用したカレーなど、暑い夏にぴったりな商品が発売されています。

2026年7月・8月の新商品5品まとめ(7月28日〜8月3日)

  • 「セブンイレブン 2026年7月・8月の新商品」

    「セブンイレブン 2026年7月・8月の新商品」

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「炒飯&チンジャオ焼そば」(734円)

  • 「炒飯&チンジャオ焼そば」(734円)

    「炒飯&チンジャオ焼そば」(734円)

価格 : 734円
販売地域 : 東北、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、九州

炒飯とチンジャオロースが具材の焼そばを組み合わせた、ボリューム感のあるお弁当です。

「ピリ辛濃厚ごまだれ 冷し蒸し鶏そば」(626円)

  • 「ピリ辛濃厚ごまだれ 冷し蒸し鶏そば」(626円)

    「ピリ辛濃厚ごまだれ 冷し蒸し鶏そば」(626円)

価格 : 626円
販売地域 : 関東

ごまの風味とコクが引き立つピリ辛な濃厚スープで、蒸し鶏とそばを味わう商品です。

「CAFE BOX プルドポーク」(753円)

  • 「CAFE BOX プルドポーク」(753円)

    「CAFE BOX プルドポーク」(753円)

価格 : 753円
販売地域 : 東北、関東、新潟県、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

ホロホロとした柔らかい食感の豚肉をBBQソースで味付けしたプルドポークが楽しめるお弁当です。

「メラメラ燃える炎のウマ辛味噌ラーメン」(680円)

  • 「メラメラ燃える炎のウマ辛味噌ラーメン」(680円)

    「メラメラ燃える炎のウマ辛味噌ラーメン」(680円)

価格 : 680円
販売地域 : 青森県、岩手県、秋田県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県、近畿、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、四国

ラー油をまわしかけ、炎のような赤い色が特長の味噌ラーメンです。
※7月29日以降順次発売

「エリックサウス監修 2種スパイスカレー」(699円)

  • 「エリックサウス監修 2種スパイスカレー」(699円)

    「エリックサウス監修 2種スパイスカレー」(699円)

価格 : 699円
販売地域 : 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、茨城県、四国、福岡県、佐賀県、熊本県、大分県

南インドカレーの名店「エリックサウス」監修の商品です。2種類の本格的なスパイスカレー(バターチキンカレー・キーマカレー)が楽しめます。
※8月3日以降順次発売

まとめ

今週は、「メラメラ燃える炎のウマ辛味噌ラーメン」や「エリックサウス監修 2種スパイスカレー」など、ほどよい辛さが効いた夏らしい商品が目白押し! ピリ辛なスープにごまの風味が感じられる「ピリ辛濃厚ごまだれ 冷し蒸し鶏そば」は、暑い日でも食べ進みのいい一品です。

そのほか、炒飯と焼きそばを同時に楽しめる「炒飯&チンジャオ焼そば」や、彩り豊かな「CAFE BOX プルドポーク」など、ボリューム満点な商品も発売されているので、ぜひお近くのセブンイレブンでチェックしてみてくださいね!

その他商品はこちらをチェック : 今週の新商品｜セブン‐イレブン〜近くて便利〜

※画像は公式ホームページより引用

いけたらいくわ

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いけたらいくわ

ウェブメディアの広告制作を経て、都内でOLをしながら、ほそぼそと執筆活動を行う。妄想や、日常に感じたことを言葉にするのが得意。

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